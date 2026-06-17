MEDIAS : Burkina 24 souffle sa 15e bougie

Le média en ligne burkinabè Burkina 24 a célébré ses 15 ans d’existence, le mardi 16 juin 2026, à Ouagadougou. Il a lancé officiellement sa nouvelle identité visuelle.

Cela fait 15 ans que Burkina 24 est au service de l’information. Pour traduire sa reconnaissance à ses lecteurs, le média en ligne a célébré cette date historique, mardi 16 juin 2026, à Ouagadougou. Selon Sa directrice générale, Farida F. Zonon, Burkina 24 est aujourd’hui bien suivi du Burkina Faso. Il totalise plus de 5 millions d’abonnés à travers le monde, dont plus de 2 millions sur Facebook et 2 millions d’abonnés sur TikTok « Le média totalise à son actif 16 prix au Galian », a-t-elle relevé. Farida Zonon a souligné que le Burkina Faso vit une transformation profonde, et qu’à cet effet, le rôle des médias est plus crucial que jamais.

« Informer avec rigueur, éclairer l’opinion et accompagner les mutations sociales restent les piliers du journalisme engagé », a-t-elle soutenu. La directrice générale de Burkina 24 a aussi déclaré que ces 15 ans sonnent le début d’une nouvelle ère. C’est pourquoi son média a entrepris une évolution de son identité visuelle. « Celle-ci reflète le professionnalisme, la crédibilité et surtout elle est conçue pour traverser le temps. La couleur rouge fait référence au drapeau national. Elle symbolise également l’alerte et la réactivité du média dans sa couverture de l’information 24h/24 », a expliqué la DG.

Elle a poursuivi que la nouvelle identité visuelle exprime la volonté de Burkina 24 d’être encore plus proche du public et des millions de personnes qui le suivent à travers le monde. Farida F. Zonon a rendu hommage aux fondateurs de Burkina 24 pour leur vision et remercié les journalistes, techniciens et collaborateurs pour leur dévouement. Elle a, par ailleurs, exprimé sa gratitude aux autorités nationales et aux partenaires pour leur accompagnement constant. Pour le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Michel Saba, 15 ans de vie pour un média représentent bien plus qu’un simple chiffre.

« Cela traduit une capacité de résilience et une volonté constante de servir le peuple », a-t-il relevé. Michel Saba a salué l’engagement de Burkina 24 en faveur d’une information professionnelle et vérifiée. Selon lui, dans un contexte où la lutte contre la désinformation demeure un défi majeur, cette position n’est pas le fruit du hasard. Le représentant du ministre chargé de la Communication a rappelé que le gouvernement demeure convaincu du rôle fondamental des médias dans la cohésion sociale et l’accompagnement des politiques publiques. Il a donc encouragé Burkina 24 à poursuivre ses efforts en faveur d’un journalisme de qualité, respectueux de l’éthique et de la déontologie.

Quant à la représentante de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Fanta Sombié, elle a félicité la première responsable de Burkina 24 et toute son équipe pour ce 15e anniversaire. Elle a aussi salué la nouvelle identité visuelle comme preuve du souci d’innovation de Burkina 24. A l’issue de la cérémonie, la DG de Burkina 24 a remis un chèque symbo-lique de 2 millions francs CFA au ministère en charge de la communication pour soutenir la promotion et la valorisation des actions de la Révolution progressiste populaire. Une coupure du gâteau d’anniversaire a mis fin à la cérémonie.

Abdoulaye BALBONE

Mouniratou OUEDRAOGO (Stagiaire)