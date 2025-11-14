Conférences tournantes de la commission confédérale: les enjeux de l’AES expliqués à Ouagadougou

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel a organisé une conférence publique sur les enjeux, les objectifs et l’ancrage de l’AES dans le paysage national et international, jeudi 13 novembre 2025, à Ouagadougou.

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) poursuit sa vaste tournée d’information et de sensibilisation des populations à la base sur les enjeux et les missions de ladite commission. Le jeudi 13 novembre 2025, c’était au tour des forces vives de la région du Kadiogo, d’échanger à bâtons rompus, avec le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CES), Bassolma Bazié, sur les enjeux de la confédération. De prime abord M. Bazié a fait un grand rappel historique du traitement jadis réservé à l’Afrique et aux Africains. Il a également dénoncé la manière avec laquelle les « indépendances de façade » se sont déroulées, dans les années 1960. Pour Bassolma Bazié, l’option des trois leaders de l’AES d’intensifier leur quête permanente de souveraineté et de dignité pour leurs peuples doit être soutenue par les populations.

Soutenir les dirigeants

L’ancien ministre d’Etat a fait savoir que la rencontre s’inscrit dans la dynamique du rapprochement de la CN-CES des populations. « Notre mission d’expliquer les décisions prises par les chefs d’Etat dans le cadre de la construction de la Confédération des Etats du Sahel, créée le 6 juillet 2024, à Niamey », a-t-il ajouté. Selon le gouverneur de la région du Kadiogo Abdoulaye Bassinga, les conférences régionales tournantes de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel sont nécessaires, dans la mesure où elles permettent d’éclairer la lanterne des populations et d’apporter des réponses à leurs préoccupations en matière de gouvernance dans l’espace commun. Il a invité donc la population du Kadiogo à suivre les communications et à participer

aux débats. « Ces conférences participent à l’éveil des consciences des ressortissants de l’espace communautaire et aident les masses populaires à mieux appréhender les politiques publiques de développement en cours dans les pays de l’AES», a indiqué Abdoulaye Bassinga.

Wanlé Gérard COULIBALY

Korotimi NABALOUM

(Stagiaire)