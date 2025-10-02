Conseil des ministres du jeudi 2 octobre 2025 : Dissolution de l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce jeudi 2 octobre 2025, le Conseil des ministres au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés pour la bonne marche de la Nation, selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

Au titre du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a adopté un décret portant dissolution de l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet en raison d’activités illicites et contraires à son statut, conformément à l’article 80 de la loi du 17 juillet 2025 portant liberté d’association.

« Cette structure associative depuis quelques années, s’adonne à des activités illicites et d’anarque, d’escroquerie et de trafic de personnes. Un rapport a été fait sur les activités de cette association qui avait été déjà suspendue par communiqué conjoint. A l’issue de l’enquête approfondie, on note plus de 2000 personnes victimes, plus de 1 300 plaintes déposées avec plus d’un milliard FCFA en enjeu financier », explique le Ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue BAYALA, assurant l’intérim du Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité. Il appelle les populations à ne pas tomber dans le piège du gain facile et à ne pas céder à toutes les propositions sur le net.

Le plan 1000×5 adopté

Pour le compte du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif au Plan 1000×5 de développement des ressources humaines en santé, en appui à l’Initiative présidentielle pour la santé. Pour le Ministre Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU, il s’agira de recruter et de former chaque année, jusqu’en 2030, 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes pour notre pays, et de faire en sorte que 310 médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes puissent disposer de spécialisation dans des domaines extrêmement pointus et approfondis. L’objectif est de renforcer la souveraineté sanitaire de notre pays et de réduire drastiquement les évacuations sanitaires.

« Il s’agira aussi de recruter 500 assistants hospitalo-universitaires médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes pour venir en appui à cette formation des spécialistes, de recruter autour de 10 480 paramédicaux pour animer les centres médicaux communaux et enfin de faire en sorte que 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes spécialistes qui se sont formés à titre privé puissent être reclassés », soutient le Dr KARGOUGOU.

Il a indiqué que ces professionnels de santé seront déployés de manière équitable dans les régions sanitaires de notre pays et vont bénéficier d’une immersion patriotique.

