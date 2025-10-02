UACO 2025 : Les Éditions Sidwaya présente ses produits

Les Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) se tiennent du 1 au 3 octobre 2025 dans la capitale du Burkinabé. Une équipe des Éditions Sidwaya expose ses produits afin de mieux connaitre le journal de tous les burkinabé

C’est sous le thème : « influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique » que se tient la 14ème édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO). Les Editions Sidwaya, leader de la presse écrite au Pays des Hommes Intègres est au rendez-vous. Une équipe conduite par le chef de service des archives et de la documentation Arsène Ouédraogo à faire découvrir aux participants ses différents produits.

Selon Arsène Ouédraogo, pour la 14ème édition des UACO c’est une panoplie d’informations, et de produits que les Éditions Sidwaya présente aux participants. Il a cité entre autres Sidwaya, numérique, mobile, le site sidwaya.info, Sidwaya quotidien, Sidwaya hebdomadaire, Sidwaya magazine Sidwaya Sport et Carrefour africain.

Une initiative très salutaire selon les participants. Ousmane Gnazé Traoré est étudiant en économie à l’Université de Thomas Sankara. Après avoir fait un tour au niveau des stands des Éditions Sidwaya monsieur Traoré exprimait sa joie en ces terme : « C’est une immense joie et une chance pour moi de faire un tour au niveau du stand des Éditions Sidwaya. La visite m’a permis d’avoir beaucoup d’informations sur le journal qui existe depuis le 05 avril 1984 et aussi ses produits .Nous invitons tous les participants présent à ses UACO à faire un tour au niveau du stand des Éditions Sidwaya afin de mieux s’informer » a laissé entendre l’étudiant en économie Ousmane Gnazé Traoré.

Toute en saluant le ministère de la communication de la Cultures des Arts et du Tourisme du Burkina Faso pour les efforts consentis pour la tenue des UACO 2025, M Ouédraogo a invité chaque participant à faire un tour au niveau des stands des éditions Sidwaya.

Bassirou BADINI