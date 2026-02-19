Coopération Burkina-Ghana: le chef de la diplomatie ghanéenne en visite à Ouagadougou

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, accompagné de l’envoyé spécial du Ghana pour l’AES et d’une forte délégation, est arrivé dans la capitale burkinabè cet après-midi du jeudi 19 février 2026.

Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Ouagadougou par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré. La délégation ghanéenne est en visite au Burkina Faso, dans le cadre de la réunion ministérielle de la 13e Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana, qui se tiendra demain 20 février 2026. Cette rencontre devra permettre de formaliser les conclusions des travaux de la réunion préparatoire des experts tenue en octobre 2025, notamment la signature de plusieurs projets d’accords et de documents officiels, pour davantage dynamiser la coopération et raffermir les liens forts d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays.

DCRP/MAE