Coopération internationale: la Banque mondiale réitère son soutien au Burkina Faso

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, vendredi 4 avril 2025, la directrice de division de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Clara Ana De Sousa.

A sa sortie d’audience, la directrice de division de la Banque mondiale a exprimé sa gratitude au chef du gouvernement pour cette opportunité d’échanges, tout en saluant la vision portée par les autorités burkinabè.

« Nos équipes sont mobilisées pour soutenir les efforts en cours, notamment face à la crise socio-économique et sécuritaire. L’objectif c’est d’accompagner le Burkina Faso sur le chemin du développement et de l’amélioration des conditions de vie des populations », a-t-elle affirmé. Madame De Sousa affirme également que son institution est en phase avec la volonté des autorités burkinabè de privilégier des programmes à fort impact.

« Nous sommes engagés à accompagner les programmes phares du gouvernement, en veillant à ce qu’ils produisent des résultats concrets et durables », a-t-elle déclaré.

La Banque mondiale soutient actuellement plusieurs projets stratégiques dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de l’emploi des jeunes. Des secteurs clés qui, selon Mme De Sousa, permettent de répondre aux besoins fondamentaux des populations et de construire un capital humain solide. « L’économie mondiale est aujourd’hui centrée sur la science et la technologie. Il est donc essentiel que le Burkina Faso puisse doter ses jeunes de compétences nécessaires pour être compétitifs au niveau mondial », a-t-elle expliqué, annonçant la signature imminente d’un nouveau projet dans le secteur de l’éducation.

DCRP/Primature