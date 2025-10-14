Délégation spéciale du Nando: une participation citoyenne à l’élaboration du budget 2026

La délégation spéciale régionale du Nando a organisé le 13 octobre 2025, à Koudougou, une rencontre d’échanges et d’orientations sur le budget 2026 avec les acteurs de la société civile et des services techniques déconcentrés.

Membres de la délégation spéciale régionale du Nando, acteurs de la société civile et représentants des services déconcentrés, environ une centaine, se sont réunis, le lundi 13 octobre 2025, dans la cité du Cavalier rouge pour un débat sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2026. C’est la première vice-présidente de la délégation spéciale, Rosalie Ouédraogo, qui a présidé les travaux en lieu et place d’Adama Jean Yves Béré, président de la délégation spéciale régionale.

Dans son mot, elle a indiqué que cette activité s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du budget participatif qui est un mécanisme de dialogue et de participation citoyenne. «Cette démarche vise à favoriser l’implication des citoyennes et citoyens dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes et projets de développement », a précisé Mme Ouédraogo. Elle a ajouté que cette rencontre est une opportunité pour eux d’améliorer la gouvernance économique et financière dans la région.

De ce point de vue, la vice-présidente a invité les participants à prendre part activement aux échanges afin de parvenir à des orientations et propositions devant aboutir à l’élaboration d’un budget participatif et inclusif répondant aux besoins des populations. Le modérateur du débat, Youssouf Ouattara, a souligné l’importance du budget participatif, affirmant que les débats d’orientation vont permettre de donner d’abord l’information à la population sur le processus budgétaire, qui reste très technique.

Dans ce sens, a-t-il fait savoir, il s’agit de faire comprendre aux populations ce qui se fait, mais dans un langage accessible et adapté pour qu’elles puissent être informées. Il a signifié que les citoyens pourront ainsi contribuer non seulement à la mobilisation des ressources, mais aussi prendre part aux actions qui seront menées. L’activité a été réalisée avec le soutien du Laboratoire citoyenneté (LC) dans le cadre de l’axe 1 du DEPAC-3, financé par la Coopération suisse.

Pour Maximin Yaméogo, point focal du LC dans la région de Nando, cette rencontre va faciliter non seulement la participation des différentes composantes de la région à l’élaboration du budget, mais aussi améliorer la gouvernance au niveau local. Les participants ont pu s’imprégner de la politique budgétaire, comprendre le choix des priorités de développement envisagées pour la région, recueillir les avis et orientations et inciter les populations à s’engager et à participer aux affaires locales.

Beyon Romain NEBIE