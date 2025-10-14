SNC 2026: les porte-flambeaux des Tannounyan sont connus

La Semaine régionale de la Culture 2025 de la région des Tannounyan s’est déroulée les 11 et 12 octobre 2025 à Banfora, dans la salle polyvalente pour la plupart des disciplines et au stade pour la lutte traditionnelle. Les meilleurs dans les disciplines réparties entre les arts du spectacle, les arts culinaires et les sports traditionnels ont été retenus pour prendre part à la phase finale de la Semaine nationale de la culture en 2026.

Les rideaux sont tombés sur la Semaine régionale de la culture (SRC) 2025 de la région des Tannounyan. Elle a débuté le samedi 11 octobre 2025 et s’est terminée dans l’après-midi du dimanche 12 octobre par la proclamation des résultats. La journée du 11 octobre a été consacrée, jusque tard dans la nuit, aux prestations des artistes et troupes d’artistes dans la catégorie des Arts du spectacle.

Les concurrents des autres catégories que sont les sports traditionnels et les arts culinaires ont effectué leur passage devant les jurys le deuxième jour. Les arts du spectacle ont enregistré 32 artistes et groupes artistiques confondus et ont connu 5 absents et 3 disqualifiés. Le jury des arts culinaires a reçu 4 candidates.

Dans les sports traditionnels, seule la discipline lutte traditionnelle a connu des candidatures en pool adulte dames et hommes. 12 lutteurs sur 20 inscrits se sont qualifiés dans 4 catégories confondues (56kg-60 kg ; 61-65kg ; 66-76kg ; plus de 77kg). Le gouverneur des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié qui est par ailleurs le patron de cette édition, a présidé la cérémonie d’ouverture.

Pour lui, la SRC est une occasion de célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la région et d’honorer la créativité « foisonnante » qui l’anime. M. Bazié a interpellé les acteurs de la culture à prendre des initiatives pour sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la culture, et la défense de l’identité nationale.

Tout en encourageant les artistes, groupes d’artistes et sportifs en compétition à s’exprimer et donner le meilleur d’eux-mêmes, le patron de cette SRC a appelé le public à sortir nombreux pour les soutenir. Du reste, Badabouè Florent Bazié ne doute pas que les représentants de la région engrangeront des victoires à la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC).

« Notre région regorge de talents, d’artistes talentueux et de renoms », a-t-il affirmé.

Le Secrétaire général de la SNC Lanssa Moïse Kohoun a représenté la directrice générale (DG) à l’ouverture de ces joutes régionales. Les SRC, a-t-il souligné, sont des cadres de rencontre, de brassage et de créativité et de révélations d’expressions artistiques au niveau régional. M. Kohoun a rappelé que la prochaine édition de la biennale culturelle connaitra plusieurs innovations.

Il a évoqué le lancement précoce de la phase des qualifications qui a débuté dès le mois de septembre au lieu d’octobre comme d’habitude et le nombre de disciplines en compétition pour la diaspora burkinabè qui passe de 3 à 5. Toujours au titre des innovations de la 22e édition, Lanssa Moïse Kohoun a cité l’introduction d’un système de repêchage dans les disciplines du ballet et de la création chorégraphique de telle sorte que les meilleures troupes classées 2e et ayant obtenu une moyenne de 14/20 pourront désormais participer à la phase finale. Ceci, sans oublier les temps de préparation en arts culinaires qui ont été harmonisés et la participation de la diaspora burkinabè vivant au Niger.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmai.com

Palmarès des Arts du spectacle et des Arts culinaires