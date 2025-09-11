Développement communautaire: l’opération Coup de balai volontaire fait le ménage à Ouahigouya

Le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), dans le cadre de l’opération Coup de balai volontaire, a fait le ménage du 9 au 11 septembre 2025 à Ouahigouya.

Après Koudougou, dans la région de Nando, c’est la ville de Ouahigouya (région de Yaadga) qui a accueilli l’opération Coup de balai volontaire de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, du 9 au 11 septembre 2025. Organisée par le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) avec la collaboration du Bureau national des grands projets du Burkina, cette initiative a débuté par une séance de formation des jeunes sur le volontariat, le mardi 9 septembre. Le site de l’ancien Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya qui a abrité la formation a bénéficié d’une opération de salubrité, le mercredi 10 septembre.

A l’aide de balais, de râteaux, de brouettes et autres matériels de nettoyage, aucune ordure n’a résisté au passage des nettoyeurs composés entre autres d’agents de l’administration publique et des populations de la cité de Naaba Kango qui ont répondu présents pour marquer leur adhésion à cette initiative citoyenne.

C’est le Conseiller technique Issouf Sawadogo, représentant le gouverneur de la région de Yaadga, qui a donné le top de départ de cette journée de salubrité. M. Sawadogo a salué les efforts du GIP-PNVB et ses partenaires, mais aussi la mobilisation de la population et des organisations de la société civile pour la réussite de l’activité.

« Nous invitons la population à soutenir toujours les initiatives présidentielles qui ont pour but de parvenir à la souveraineté du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre. Le directeur général du CHUR de Ouahigouya, Kientiga Athanase Bayala, a aussi remercié l’ensemble des acteurs pour cette initiative « salvatrice » parce que dit-il, l’assainissement rime avec la santé.

200 plants ont été mis en terre

Pour le représentant du directeur général du GIP-PNVB, Etienne Kadiogo, l’opération Coup de balai volontaire s’inscrit dans la vision du président du Faso à travers l’Initiative présidentielle en matière d’assainissement. Elle vise, a-t-il dit, à renforcer l’écocitoyenneté et à engager activement les populations dans la préservation de la propreté de leur cadre de vie. « Cette activité est une réponse à l’appel du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, invitant les fils du Burkina Faso à manifester leur patriotisme par des actes citoyens.

Et la forte mobilisation à Ouahigouya pour cette séance de salubrité témoigne que le message des plus hautes autorités est bien reçu. Nous invitons la population à toujours soutenir les autorités pour amorcer les vrais chantiers de développement du Burkina », a lancé M. Kadiogo. Il a ajouté qu’assainir le cadre de vie est un acte patriotique qui permet de mener une vie seine.

En plus de la formation des volontaires et la journée de salubrité, une séance de reboisement a permis, le jeudi 11 septembre 2025, au bâtiment administratif de Ouahigouya, la mise en terre de 200 plants composés surtout de plantes médicinales.

Le lieutenant des Eaux et forêts Mahamadi Sankara de la direction régionale des Eaux et forêts de Yaadga a rappelé à l’occasion, les techniques nécessaires pour la réussite de la plantation avant d’inviter la population à entretenir les espèces plantées. « Planter les arbres c’est bon, mais il faut surtout les entretenir »,

a-t-il souligné M. Sankara.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com