IIIe édition du Tournoi BF1 foot à Bobo-Dioulasso: « Sana FC » sacré champion

La IIIe édition du tournoi de la direction régionale du Guiriko de la télévision privée BF1 a connu son épilogue, le samedi 6 septembre 2025, dans la cité de Sya. A cette finale jouée en deux fois 25 minutes, « Sana FC » s’est imposé aux élèves de l’Ecole nationale des Eaux et forêt (ENEF) par la plus petite des marques (1 à 0).

32 équipes au départ dont 6 composées des Forces de défense et de sécurité (FDS), c’est l’équipe « Sana FC » et celle de l’Ecole nationale des Eaux et forêts qui ont validé leurs tickets pour la finale de cette IIIe édition du tournoi BF1 de Bobo-Dioulasso. A l’entame du match, le samedi 6 septembre 2025, sous un ciel menaçant, « Sana FC », dès les premières minutes, affiche ses ambitions en multipliant les occasions de but sans réussir à faire la différence.

Après avoir surmonté leur domination, les élèves forestiers, tentent d’avoir le contrôle du cuir, mais ne parviennent pas à inquiéter leurs adversaires visiblement au-dessus d’eux. C’est sur cette domination à tour de rôle sans trouver les filets que l’arbitre va renvoyer les deux équipes à la pause sur le score nul et vierge. A la reprise de la seconde partie, comme à la première partie, « Sana FC » prend le jeu à son compte, mais il faut attendre les 10 minutes de la fin pour qu’ils parviennent à tromper le portier des forestiers. 1 but à 0, c’est ce score étriqué qui a sanctionné la finale de cette finale.

Vainqueur du tournoi, Sana FC repart avec le trophée de la gagne, une enveloppe de 200 000 F CFA, des ballons et de nombreux gadgets. Finalistes malheureux, les forestiers regagnent leur base avec avec une enveloppe de 150 000 F FCA, des ballons et de nombreux lots. L’objectif du BF1, aux dires du président du comité d’organisation, Soutouo Justin Dabiré, par ailleurs rédacteur en chef de BF1 Bobo, est de rassembler la population de Sya et les forces de défense et de Sécurité autour du sport roi.

Satisfaite de l’issue de ce tournoi, la directrice régionale de la télévision BF1 du Guiriko, Voudri Michèle Diawara, n’a pas manqué de remercier les partenaires qui ont contribué à la réussite du tournoi. Parrain du tournoi, Gabriel Kouka Yaméogo, par ailleurs président de la ligue de football du Guiriko, a loué cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du développement et de l’animation du football.

En plus du football, une journée de salubrité et un cross populaire avec les forces de défense et de sécurité ont été organisés en marge de cette IIIe édition. Pour les prochaines éditions, le comité d’organisation promet de toujours mobiliser et d’occuper les jeunes de la ville de Bobo autour de ce tournoi pendant les vacances.

Kamélé FAYAMA

Jessica RABO

(Stagiaire)