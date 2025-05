Diocèse de Tenkodogo: Mgr David Koudougou tient le bâton pastoral

Monseigneur David Koudougou a été ordonné évêque et installé dans ses fonctions, le samedi 24 mai 2025, à Tenkodogo.

Après près deux ans d’attente, le diocèse de Tenkodogo dispose maintenant d’un nouvel évêque. En effet, Monseigneur (Mgr) David Koudougou, nommé le 6 février dernier par l’ex-pape François, a été ordonné évêque et installé dans ses fonctions, le samedi 24 mai 2025, à la paroisse cathédrale de Tenkodogo, au cours d’une célébration eucharistique. Après avoir accepté la charge pastorale à lui confiée, le nouvel évêque a bénéficié d’une prière agrémentée par la litanie des Saints. Il a également reçu la Sainte crème, l’imposition des mains et les insignes pastoraux dont la calotte (bonnet) et la mitre (coiffe) et le bâton du pasteur, appelé crosse, symbolisant la triple fonction de gouverner, d’enseigner et de sanctifier.

Mgr Koudougou remplace ainsi Mgr Prosper Kontiébo, muté depuis octobre 2023, à assumer les fonctions d’archevêque métropolitain de Ouagadougou. Auréolé de ses nouveaux attributs, le patron du diocèse de Tenkodogo, David Koudougou, a appelé les fidèles chrétiens et tous les croyants à l’union. « Un seul doigt ne peut ramasser de la farine. L’union est et restera notre force », a-t-il déclaré.

Il a choisi pour devise : « la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ ». Selon le nouvel évêque, son choix se justifie par la méconnaissance de Dieu par de nombreuses personnes à en juger par tout ce qui se passe ici et ailleurs. Il a, de ce fait, invité les fidèles du diocèse de Tenkodogo à prier afin que la paix revienne au Burkina Faso et à rester en communion avec lui mais aussi avec tout le peuple de Dieu. « C’est ensemble que nous pouvons construire une église famille de Dieu et de paix », a affirmé Mgr Koudougou.

« Une icône de Jésus »

Le célébrant de messe, l’archevêque émérite de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo, a indiqué que David Koudougou doit avoir pour boussole Jésus Christ.

« Tout évêque doit être une icône de Jésus, c’est-à-dire un miroir qui reflète notre visage. Sa vie doit refléter la volonté de Dieu et contribuer à rassembler les hommes en un seul peuple et les mener à la vie éternelle », a-t-il conseillé. Pour le cardinal Ouédraogo, l’épiscopat n’est pas un honneur, c’est un service. C’est pourquoi, il a invité le nouvel évêque à être au service des baptisés et de tous les peuples quelle que soit leur appartenance religieuse.

« Pour conduire le peuple de Dieu vers les pâturages verdoyants de la vie éternelle, c’est de susciter pour tous une vie de communion profonde avec Dieu mais de veiller fidèlement sur l’orthodoxie de la foi objective de l’Eglise », a ajouté l’archevêque émérite. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, venu participer à l’évènement, a exprimé la solidarité du gouvernement avec l’Eglise et le nouvel élu. « Nous souhaitons qu’il soit un pasteur qui va prôner la cohésion sociale et la paix », a soutenu le porte-parole du gouvernement. Marie Kafando, une fidèle de Tenkodogo, a dit être venue faire la fête. Pour elle, Marie, la mère de Jésus, a fait un miracle. « Nous rendons grâce au Seigneur », a-t-elle loué. Mme Kafando a souhaité que la mère de Jésus accompagne Mgr Koudougou tout au long de sa vie sacerdotale.

Anselme KAMBIRE

Mgr David Koudougou en bref

Né le 1er août 1972 à Tenkodogo, David Koudougou a été ordonné prêtre le 14 juillet 2001. Il est titulaire d’un doctorat en droit canonique à l’université grégorienne de Rome. Au niveau du service pastoral, il a été vicaire à la paroisse de Garango, puis de Boussouma dans la province du Boulgou. Mgr Koudougou a également été professeur de droit canonique au grand séminaire de Koumi. Il redevient vicaire à la paroisse de Moaga, toujours dans le Boulgou. De 2017 à 2023, il sera official du tribunal métropolitain de Koupèla, membre du conseil presbytéral et du collège des consulteurs, secrétaire général de la commission épiscopale des tribunaux ecclésiastiques et des affaires juridiques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Il est nommé official du tribunal diocésain, délégué épiscopal au conseil de l’enseignement catholique de Tenkodogo. Le 18 décembre 2023, il est choisi par le collège des consulteurs comme administrateur diocésain de Tenkodogo avant d’être nommé évêque, le 6 février 2025.

Source : CV de Mgr Koudougou