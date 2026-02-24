Contribution de la diaspora au développement: « Diaspora Bond», un nouvel outil de mobilisation des ressources

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a présidé, le lundi 23 février 2026, un webinaire consacré à la présentation du projet « Diaspora Bond ».

Il s’agit d’une nouvelle initiative du gouvernement visant à renforcer la mobilisation des ressources auprès de la diaspora burkinabè pour le financement des secteurs de développement structurants. Les « Diaspora Bonds » sont en effet des obligations émises par l’Etat et spécialement conçus pour les Burkinabè résidant à l’étranger en leur offrant la possibilité d’investir directement dans le développement économique et social du Burkina Faso. L’initiative est portée par le ministère de l’Economie et des Finances, en collaboration avec Vista Group Holding et le ministère des Affaires étrangères.

A ce webinaire, il était question de présenter aux acteurs du ministère des Affaires étrangères, notamment les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires, le contenu et les enjeux de ce nouveau projet, et les impliquer activement dans la sensibilisation et la mobilisation de tous les membres de la diaspora des quatre coins du monde. Durant deux heures de présentation et d’échanges, les participants au niveau central et plus de 200 acteurs au niveau des missions diplomatiques et postes consulaires, ont salué l’initiative et soulevé quelques préoccupations, auxquelles les responsables de Vista Group Holding ont pu apporter des éléments de réponse.

Les échanges ont essentiellement porté sur les conditions de souscription, les mécanismes de transfert des fonds vers le trésor public, les avantages pour la diaspora de participer à cet investissement, la communication autour du projet, etc. Au terme de la séance, Karamoko Jean Marie Traoré a rappelé l’importance de cette forme de financement endogène. Il a également présenté l’opportunité qu’offre ce nouvel instrument en mettant en avant le facteur ‘’patriotisme’’.

Le ministre Traoré a aussi insisté sur le rôle de l’ensemble des acteurs pour le succès de ce projet, et les a invités à diffuser des informations justes et simplifiées pour faciliter la compréhension et l’adhésion massive des compatriotes. Le montant global attendu de cette mobilisation de ressources est de 240 milliards de F CFA, destinés à financer la mise en place d’unités industrielles, d’infrastructures routières, et plusieurs autres projets structurants au Burkina Faso. Le lancement officiellement de l’opération de souscription est prévu pour le 16 mars prochain.

