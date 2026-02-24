Encadrement civique et patriotique: plus de 14000 élèves du Yatenga désormais ambassadeurs des valeurs républicaines

Le haut-commissaire de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, a présidé, le samedi 21 février 2026 à Ouahigouya, la cérémonie de sortie officielle de 14238 élèves formés dans le cadre de l’encadrement civique et patriotique au profit des élèves des classes intermédiaires.

Après l’immersion patriotique au profit des bacheliers de l’année 2025, c’était le tour des élèves des classes intermédiaires d’aller à l’école du civisme et du patriotisme conformément à la vision des plus hautes autorités du pays avec la Révolution progressiste populaire (RPP). Sur initiative du gouvernement et conduite par le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, la formation civique et patriotique a pour objectif d’inculquer aux élèves des classes intermédiaires, les valeurs de l’ordre, de la discipline, la solidarité, le patriotisme et l’écocitoyenneté.

Selon le haut-commissaire de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, l’encadrement civique et patriotique constitue un levier pour bâtir une jeunesse consciente de ses responsabilités et résolument tournée et engagée vers l’intérêt supérieur de la nation. « La jeunesse est un socle sur lequel repose l’avenir de tout pays en voie de vrai développement. Durant les six semaines, vous avez beaucoup appris. En vous inculquant les valeurs de discipline, de respect, d’engament d’amour de la patrie, nous vous préparons à être des citoyens responsables capables de défendre et de promouvoir les idéaux de la République selon la RPP », a-t-il affirmé, invitant les élèves issus de l’encadrement à être des modèles dans leur établissement et de façon général dans la vie.

C’est au total 14 238 dont 6132 filles et 8 106 garçons issus de 26 établissements et répartis sur 11 sites dont six à Ouahigouya et 5 hors de Ouahigouya, notamment à Kalsaka, Oula, Séguénéga, Rambo et Zogoré. Pendant six semaines, ses élèves ont été outillés à travers des modules théoriques et pratiques dans les domaines tels que l’esprit d’équipe, le respect des règles et la fierté d’appartenir à la Nation.

207 forces de défense et de sécurité, paramilitaires, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et 181 encadreurs civils ont été mobilisés pour la réussite de l’immersion. La cérémonie a été marquée par des chants patriotiques, un défilé. Les élèves ont exécuté un mouvement d’ensemble témoignant la rigueur et la discipline acquises au cours de la formation.

Le civisme et le patriotisme pour construire la Nation

Prenant la parole au nom des nouveaux ambassadeurs de bonne conduite, Samiratou Diallo a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour l’initiative. « Nous remercions les plus hautes autorités du pays, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour cette initiative. Durant les six semaines, nous avons beaucoup appris. La vie en communauté l’esprit d’équipe, le respect des autorités, les symboles de l’Etat et le patriotisme », a-t-elle martelé. Le directeur régional en charge de l’enseignement secondaire, Drissa Belem, a salué l’ensemble des acteurs pour les sacrifices consentis afin que cette formation se déroule sans incident. M. Belem a mis en exergue l’importance de l’encadrement civique dans le contexte actuel du Burkina.

« Ces élèves ont été outillés par des cours de civisme, du patriotisme, le respect de l’autorité, l’appartenance à la Nation, l’ordre et la discipline qui sont des valeurs primordiales pour tout développement. Nous remercierons les plus hautes autorités pays, les FDS et les encadreurs civils mobilisés pour le succès », a-t-il laissé entendre. Cette cérémonie officielle a consacré ainsi une nouvelle génération d’élèves engagés, prêts à jouer pleinement leur partition dans la construction d’un Burkina uni et prospère. A travers cette initiative d’encadrement civique et patriotique, les autorités réaffirment leur volonté d’accompagner la jeunesse dans son rôle moteur pour le développement et la sauvegarde des valeurs nationales.

Bassirou BADINI