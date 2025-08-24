Engagement patriotique et cohésion sociale: la région de Nando, engagée à promouvoir les valeurs citoyennes

La coordination de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, a organisé le jeudi 21 août 2025 à Koudougou, une conférence publique sur l’engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale.

L’amphithéâtre de 1000 places de l’Université Norbert-Zongo (UNZ) de Koudougou a refusé du monde ce jeudi 21 août 2025. Forces vives de la région de Nando, leaders coutumiers et religieux, représentants de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) et jeunes, ont tous répondu à l’appel du président du Faso. En effet, ils se sont engagés à promouvoir le civisme, la cohésion sociale, la paix et le patriotisme au Burkina Faso. Après avoir livré le contenu du message du capitaine Ibrahim Traoré, lors du lancement officiel des conférences publiques, qui invite la population burkinabè à raffermir la cohésion sociale et le vivre-ensemble, à travers des initiatives de promotion des valeurs civiques et citoyennes, le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a exhorté les filles et fils de la région, à renforcer leur engagement à bâtir une Nation prospère et de justice.

Trois thématiques ont été abordées au cours de cette conférence, à savoir ‘’Civisme et citoyenneté’’, ‘’Patriotisme et participation citoyenne’’ et ‘’Culture de la paix et de la cohésion sociale’’. Les intervenants ont mis l’accent sur l’importance du civisme, la citoyenneté et la cohésion sociale, comme fondements de la paix et ont également mis en

lumière, les défis liés à l’éducation des jeunes et l’engagement patriotique.

« La participation citoyenne est un vecteur clé de la reconstruction d’une nation et les parents doivent inculquer des valeurs solides aux enfants, afin de leur préparer un avenir meilleur et pour le pays des ‘’Hommes intègres’’ », ont-t-ils plaidé. Pour le coordonnateur

technique de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), Dominique Konombo, la tenue de cette conférence publique régionale vise à raviver la flamme de l’engagement patriotique autour de la Révolution progressiste populaire (RPP), qui émane de la vision du président du Faso.

« C’est au regard de l’effritement de nos valeurs endogènes qui se manifestent par l’indiscipline, l’incivisme, le défi vis-à-vis de l’autorité de l’Etat, qu’est née cette idée de bâtir notre Nation, en nous basant sur notre engagement patriotique », a-t-il souligné. Les conférences publiques régionales ont pour but de contribuer à instaurer une culture de la citoyenneté et de paix au Burkina Faso, en vue d’accompagner et de soutenir les chantiers de développement prônés par le gouvernement burkinabè. C’est la raison pour laquelle, le secrétaire général des opérateurs économiques de la région de Nando, Franck Alain Kaboré, s’est dit émerveillé par cette mobilisation de la jeunesse. « Nous avons fait la première Révolution, nous étions au four et au moulin. C’est à la jeunesse maintenant de prendre la relève et il faudra leur inculquer des valeurs endogènes pour la construction d’un Burkina Faso meilleur », a-t-il déclaré.

Afsétou SAWADOGO