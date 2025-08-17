ENSOA: 116 nouveaux sergents reçoivent leurs épaulettes

Ce jeudi 14 août 2025, dans l’enceinte du camp Bila-Zagré s’est tenue la cérémonie de remise d’épaulettes à la première promotion spéciale de sous-officiers promus à titre exceptionnel, placée sous la présidence du Chef d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo.

Forte d’un effectif de 116 nouveaux sergents, elle est composée de militaires du rang ayant servi avec honneur, bravoure et loyauté sur les théâtres d’opérations. Cette promotion au grade de sergent est, selon le général de brigade Moussa Diallo, aussi bien une recompense des Forces armées nationales qu’une invite à plus d’engagement et de détermination dans la lutte contre le terrorisme.

EMGA