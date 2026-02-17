Espace AES: Ramadan et carême

Le Premier ministre malien s’imprègne de la disponibilité des denrées

Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga a visité, le lundi 16 février 2026 à Bamako, deux entrepôts dans le cadre de l’approvisionnement des populations en denrées de première nécessité. Il s’agissait pour le chef du gouvernement de s’assurer de la disponibilité et de l’accessibilité des produits sur instructions du chef de l’Etat, le général d’armée Assimi Goïta.

Les magasins de la Société Mamadou Diarra S.A sont bien approvisionnés avec 15 000 tonnes de sucre et de 45 000 tonnes de riz. Aux Etablissements Gaakoye et frères, le Premier ministre a pu constater une grande quantité de riz, de sucre et d’huile. Le général de Division Abdoulaye Maiga a profité de cette occasion pour saluer les efforts consentis par le gouvernement à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce. Il s’est aussi réjoui du travail remarquable des Forces Armées et de Sécurité, des Opérateurs économiques et des chauffeurs.

Selon les chiffres de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence les stocks disponibles à la date du 14 février 2026 auprès des grossistes sont estimés à 94 641 tonnes de riz, 50 152 tonnes de sucre, 7 984 tonnes de farine de blé, 4 877 tonnes d’huile et enfin 3 773 tonnes de lait en poudre. Les stocks dans les réseaux de distribution ne sont pas inclus. Les fidèles musulmans et chrétiens peuvent à présent passer les mois de Ramadan et de Carême dans de meilleures conditions.

CCRP-Primature/Mali