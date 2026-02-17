Souveraineté économique du Niger: une feuille de route pour faire du secteur pétrolier un levier structurant

Le ministre du Pétrole, Hamadou Tini a présenté officiellement, ce mardi 17 février 2026 à Niamey, la feuille de route de son département ministériel.

Cette feuille de route s’articule autour de sept axes stratégiques, à savoir le développement des investissements dans l’exploration, la maîtrise et l’optimisation de la chaîne de valeurs pétrolières, le renforcement de la gouvernance et du cadre institutionnel, la création d’une Agence de régulation du secteur pétrolier du Niger (amont et aval) qui agira comme un gendarme technique et économique. A cela s’ajoutent le développement du contenu local et des capacités nationales, la mobilisation des compétences nationales et ouverture maîtrisée à l’expertise internationale, la gestion rigoureuse des impacts environnementaux et sociaux et enfin la transparence et la redevabilité publique.

Pour le ministre du Pétrole, Hamadou Tini, cette feuille de route s’inscrit dans la dynamique impulsée par la Charte de la refondation et le Programme de refondation nationale, qui placent la souveraineté économique, la bonne gouvernance, la transparence et la valorisation optimale des ressources nationales au cœur de l’action publique. Le ministre a ajouté qu’elle traduit également, de manière opérationnelle, les orientations stratégiques contenues dans la lettre de mission du ministre du Pétrole, laquelle fixe des objectifs clairs : renforcer la contribution du secteur pétrolier à la consolidation budgétaire, améliorer la gouvernance et la transparence, optimiser la chaîne de valeurs, promouvoir le contenu local et assurer une gestion responsable et durable des ressources. M. Hamadou Tini a fait comprendre que l’ambition est de faire du secteur pétrolier un levier structurant de souveraineté économique, de stabilité budgétaire et de transformation structurelle, tout en maîtrisant les risques techniques, financiers, environnementaux et institutionnels liés à son développement.

Le ministre a par ailleurs précisé que la mise en œuvre de cette feuille de route intervient dans un contexte marqué par la volatilité des prix internationaux, les contraintes sécuritaires, les défis infrastructurels, les limites actuelles des capacités institutionnelles et les exigences croissantes liées à la transition énergétique. « Ces défis ne doivent pas être perçus comme des obstacles, mais plutôt comme des paramètres stratégiques à intégrer dans notre planification », a-t-il précisé. Pour garantir l’effectivité de cette feuille de route, il a annoncé que son département mobilisera tout une gamme de mesures allant de la mise place d’un cadre de dépenses à moyen terme sectoriel, à un dispositif de suivi-évaluation basé sur des indicateurs trimestriels et annuels, des tableaux de bord de performance, des audits techniques, financiers et environnementaux réguliers, ainsi que des évaluations périodiques qui permettront d’ajuster les actions et d’améliorer continuellement la performance sectorielle.

Agence nigérienne de presse