Espace culturel Barso: le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo découvre l’exposition “Resilience 2”

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité le vendredi 9 janvier 2026, l’exposition “Resilience 2” à l’espace culturel Barso, situé dans le quartier Zone 1 de Ouagadougou.

Accompagné de son directeur de cabinet, Sy Innocent Christian Ouattara et du directeur

général de Faso Tourisme, Sulaïman Kagoné, le ministre Pindgwendé a été reçu par les membres de l’association culturelle Barso qui intervient dans la sculpture, la peinture, le dessin, le batik et la formation. Une visite guidée a permis à l’autorité de tutelle de découvrir la centaine d’œuvres du plasticien Jean Luc Bambara, président de l’association Barso. Les thèmes abordés par ses œuvres sont des scènes de vie quotidienne en milieux urbain et rural burkinabè allant de la danse à la transmission de savoirs générationnels en passant par le mariage, les travaux ménagers, les travaux champêtres.

Le ministre Pingdwendé s’est réjoui à la découverte de ces œuvres diversifiées qui met en lumière plusieurs aspects de notre patrimoine culturel. Il a invité l’ensemble des Burkinabè non seulement à visiter les espaces d’exposition des œuvres d’art mais surtout à s’en procurer pour la décoration de leurs lieux d’habitation et de travail. « Les oeuvres d’art ne sont pas seulement réservées aux personnes aisées ou bourgeoises mais à toute personne qui veut valoriser notre patrimoine culturel », a-t-il soutenu.

Le promoteur Jean Luc Bambara, a manifesté sa satisfaction de recevoir le chef du département des arts à cette exposition, une opportunité qu’il a su saisir pour présenter son atelier et les activités de l’association Barso au niveau national et à l’international. Pour soutenir l’exposition “Resilience 2” qui se déroule du 21 novembre 2025 au 21 janvier 2026, le ministère a acquis une oeuvre d’art qui valorise à la fois la communication, la culture et le savoir-faire endogène.

