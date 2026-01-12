Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits d’origine animale et la protection de la santé publique, deux importantes opérations de saisie ont été opérées récemment, suite à des dénonciations citoyennes. Les interventions ont permis d’intercepter 1 250 kg de carcasses de poulets et deux tonnes de poulets en état de putréfaction, stockées dans des conditions totalement inappropriées. Cette situation vient encore montrer la persistance des pratiques préjudiciables à la santé des populations. Ce qui implique que la vigilance soit toujours de mise afin d’éviter de consommer des aliments impropres.

Soumaïla BONKOUNGOU