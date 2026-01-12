Tentative de coup d’Etat: la veille citoyenne réaffirme son soutien au capitaine Ibrahim Traoré

La Coordination nationale des associations de la veille citoyenne a animé une conférence de presse pour réaffirmer son soutien au président du Faso, suite à la tentative de coup d’Etat déjoué, vendredi 9 janvier 2026, à Ouagadougou.

La veille citoyenne est plus que jamais déterminée à toujours faire chorus derrière le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa conduite de la Révolution populaire progressiste (RPP). Sa coordination nationale l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse, vendredi 9 janvier 2026, à Ouagadougou. « S’attaquer au capitaine Ibrahim Traoré, c’est défier le peuple. Et qui est contre le capitaine Ibrahim Traoré est contre le peuple », tel a été le thème de cette conférence de presse avec les journalistes.

Le porte-parole de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), Labidi Naaba, a exprimé l’indignation et la ferme condamnation de la CNAVC de la tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso planifiée, selon lui, par l’ancien Président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et qui devrait être perpétré le samedi 3 janvier 2026. « La CNAVC salue le professionnalisme, la vigilance et la capacité d’anticipation des Forces de défense et de sécurité ayant permis de déjouer cette entreprise criminelle et sanguinaire, dirigée contre la sûreté de l’Etat », a-t-il déclaré.

Ainsi, la CNAVC s’est réjouie de savoir que depuis plus de trois ans, le Burkina Faso s’est résolument tourné avec une vision et une audace vers sa véritable souveraineté, ayant permis une lutte efficace du terrorisme et un développement endogène véritable sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« La CNAVC réaffirme son engagement implacable et irréversible à défendre la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et les idéaux de la Révolution progressiste populaire », a-t-il renchéri. Labidi Naaba a saisi cette occasion pour informer de la tenue du forum confédéral des organisations de veille citoyenne de l’AES les 25 au 27 janvier 2026 à Ouagadougou sur le thème : « Rôle stratégique de la veille citoyenne dans la défense de la souveraineté de l’espace AES face à la désinformation et à la guerre de communication ».

Un meeting le 28 janvier 2026

Pour la CNAVC, ce forum vise le partage d’expériences entre acteurs de la veille citoyenne, la structuration de la veille citoyenne confédérale, l’adoption d’une feuille de route et la mise en place d’un Réseau confédéral de veille citoyenne AES. « En marge de ce forum, un grand meeting populaire sera organisé, le 28 janvier 2026, à la place de la Révolution pour soutenir le nouveau président en exercice de la Confédération AES et les leaders des Etats confédérés », a-t-il soutenu. Le porte-parole de la CNAVC a précisé que grâce au leadership des trois présidents, une nouvelle page de l’histoire de l’espace est en train d’être créée.

Labidi Naaba a salué la prise de position de la Confédération de l’AES à travers son communiqué officiel de solidarité envers la République bolivarienne du Venezuela illustrant, de son point de vue, la position confédérale de la cohérence de la ligne souverainiste de l’AES et son engagement constant en faveur d’un monde multipolaire fondé sur le respect des nations.

Soumaila BONKOUNGOU

Gbetcheni Bertrand KAMIBIRE

(Collaborateur)