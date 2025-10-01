Espace UEMOA: le système de Paiement instantané PI-SPI de la BCEAO opérationnel

Le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest, Jean-Claude Kassi Brou, a lancé officiellement, le 30 septembre 2025, à Dakar au Sénégal, la plateforme interopérable du système de Paiement instantané (PI-SPI). La cérémonie de lancement a été suivie au Burkina Faso par visioconférence.

C’est effectif, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) possède désormais un système de paiement électronique interbancaire dans l’espace UEMOA. Ce 30 septembre 2025, il a été lancé officiellement, à Dakar au Sénégal, par le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou. La plateforme interopérable permet, selon le gouverneur, d’envoyer et de recevoir des fonds instantanément entre différentes structures financières, que sont les banques, les émetteurs de monnaie électronique, les institutions de microfinance et les établissements de paiement.

Chaque citoyen de l’Union peut effectuer des paiements 24 h/24 et 7j/7 de manière sécurisée. Toute personne disposant d’un compte auprès d’une banque, de toute institution financière peut l’utiliser à condition que son prestataire soit connecté à la plateforme.

De multiples avantages

Les envois sont gratuits, les transactions plus sécurisées. On peut utiliser un numéro de téléphone, adresse de paiement (un alias) pour recevoir ou transférer sans donner des informations personnelles et un seul QR code peut accepter tous les types de paiement.

« Avec la PI-SPI, la BCEAO poursuit son ambition de moderniser les paiements dans l’espace, de renforcer l’inclusion financière et de stimuler l’innovation dans un écosystème régulé et ouvert. Il répond aux enjeux de sécurité, d’efficacité, de compétitivité de paiement dans notre espace économique.

Chacun peut envoyer ou recevoir des fonds à tout moment », a souligné Jean-Claude Kassi Brou. Pour lui, cette ouverture réduit les coûts d’intégration et favorise l’émergence de champions réguliers capables de proposer des services financiers innovants et adaptés aux réalités des pays. « Ces avantages permettront également de réduire notamment les délais et le coût du recouvrement des recettes fiscales et de faciliter le suivi de dépenses numériques.

Grâce à la plateforme, le paiement des impôts, taxes, redevances et droits de logements sera plus simple, plus rapide et moins coûteux pour les contribuables. Ainsi, les opérations vont contribuer à accroître la traçabilité et la transparence des opérations publiques », a-t-il expliqué. Plus de 80 institutions financières sont déjà engagés dans les 8 pays de l’UEMOA et 45 sont prêts à démarrer. A écouter le gouverneur, leur mobilisation témoigne de la dynamique d’adhésion au sein du secteur.

« Cet élan est appelé à s’émerger jusqu’à la pleine participation de l’ensemble des institutions de paiement de l’Union, telle est notre ambition. Mieux, une campagne de communication sera lancée dans l’Union afin de sensibiliser les citoyens, les commerçants, les entreprises et les Administrations publiques aux différentes catégories concrètes qui vont bénéficier de ce système », a-t-il indiqué.

Le projet PI-SPI a démarré en 2022. L’idée est venue du fait que le volume de transactions en monnaie électronique au sein de l’Union, est passé de 260 millions à 11 milliards entre 2014 et 2024. Le nombre de comptes de monnaie électronique a également progressé, évoluant de 18 millions à près de 240 millions sur la même période. « Il fallait donc trouver un système sécurisé de transaction d’où ce système interopérable », a confié le gouverneur de la BCEAO.

Fleur BIRBA