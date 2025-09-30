Initiation à l’art : des FDS blessées dans les pas des artistes plasticiens

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité un atelier d’initiation en art plastique des Forces de défenses et de sécurité blessées, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

L’Association Africulture organise des ateliers d’initiation en art plastique à l’endroit des Forces de défenses et de sécurité (FDS) blessés en opération, depuis 28 août 2025. Dans ce cadre, les participants s’initient au dessin et à la peinture, sous l’œil avisé d’artistes confirmés. L’activité a connu la visite du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert, mardi 30 septembre 2025, au camp Sangoulé-Lamizana, à Ouagadougou.

Le ministre a fait savoir qu’il est venu encourager les participants. Il a confié que cette formation est extrêmement importante. « Ils sont en soin et il est de notre devoir, en tant que département en charge des arts, de pouvoir leur apporter notre contribution », a-t-il renchéri. Le ministre s’est réjoui de voir ces blessés avoir le moral toujours au top, malgré les épreuves difficiles, qu’ils ont vécu. Le premier responsable du département en charge de la culture a félicité les moniteurs qui sont résolument engagés, dévoués à apporter leur assistance.

« C’est aussi du devoir de tous les Burkinabés, de leur vouer un culte, sinon toute la respectabilité, le respect auquel ils ont droit », a-t-il poursuivi. Selon l’artiste plasticienne, membre de l’Association Africulture, Mandina Gnanou, depuis le début, les participants ont démontré leur engagement. « Ils ont beaucoup de choses en eux qu’ils intériorisent. Il faut qu’ils les fassent sortir », a-t-elle commenté. Quant au porte-parole des apprenants, l’adjudant Yacouba Sow, il a remercié les initiateurs et les autorités qui ont visité l’atelier. De son avis, les initiateurs leur ont permis d’extérioriser ce qui était en eux.

« L’activité nous a permis de revivre ce qu’on n’avait pas envie de dire haut. L’armée est la grande muette, certes mais on veut passer un message à travers l’art plastique », a-t-il déclaré.

Evariste YODA