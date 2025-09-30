Soutien aux enfants des FDS tombées au front: Vista group holding offre des fournitures à 111 enfants

Vista group holding a offert des kits scolaires et des frais de scolarité à 111 enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées au front, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

A la veille de la rentrée scolaire 2025 -2026, Vista group holding vient en aide à des enfants des Forces combattantes tombées au front. Ce 30 septembre 2025, il a offert des kits scolaires et des frais de scolarité à 111 enfants. Selon le représentant du parrain, Laurent Tiemtoré, c’est un devoir citoyen de venir en aide à tous. « Notre geste vient comme une main secourable pour ces enfants afin de leur donner les meilleures chances possibles pour pouvoir contribuer à l’édification d’un Burkina meilleur », a-t-il ajouté.

En effet, c’est à l’issue de trois semaines d’activités éducatives, sportives et civiques du camp vacances sport et civisme de l’Union sportives des forces armées (USFA), que le parrain, Simon Tiemtoré, a pris l’engagement de la prise en charge intégrale de ces enfants de la classe de 6e jusqu’à la classe de terminale. Pour cette année, c’est un montant d’environ 20 millions F CFA qui ont été déboursés.

A entendre le représentant du parrain, les bénéficiaires ont été choisis de façon concertée avec le service de l’action sociale de l’armée. « Cette initiative témoigne également de la volonté du groupe Vista d’être un acteur de premier plan dans le développement humain, l’éducation, la santé et la préservation de l’environnement aux cotés des autorités publiques et des communautés locales. A travers cela, Vista illustre une vision de la responsabilité sociale et traduit une conviction profonde que l’éducation est une arme puissante. Et ces enfants portent l’espoir et l’avenir d’un peuple », a-t-il souligné.

Un geste qui arrive au bon moment

Pour le Chef d’Etat-major de l’Armée de terre, par ailleurs, président du comité exécutif de l’USFA, Hamed Hermann Rouamba, ce geste démontre le dynamisme du partenariat que l’USFA a avec le groupe Vista holding. Il couvre deux volets à savoir le sport et le social. « Le don vient à point nommé à la veille de la rentrée scolaire. C’est donc un ouf de soulagement pour les parents et aussi une marque de reconnaissance à l’endroit du parrain, qui a pensé à ses combattants en offrant des fournitures à leurs enfants.

Je souhaite que ce partenariat puisse perdurer pour le bonheur des enfants », a-t-il relevé. Et de poursuivre que c’est aussi un devoir de responsabilité sociale qu’il partage avec le groupe Vista. La représentante des parents, Mariam Séré, a soutenu que ce geste restera gravé dans leurs mémoires. « C’est une marque de solidarité vivante à l’endroit de la jeunesse. Et de poursuivre que le camp vacances sport et civisme a permis d’inculquer des valeurs de civisme et de patriotisme à leurs enfants.

« C’est sûr que ces valeurs semées, porteront des fruits à n’en point douter », a-t-elle souhaité. Cette action vient renforcer des engagements que le groupe Vista a déjà menés en faveur de l’éducation, du civisme et de la cohésion sociale. Il s’agit de la scolarisation de 9 enfants de Toéni (région du Bankui), du partenariat avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo à travers l’initiative « Octobre rose » qui permet chaque année la sensibilisation et le dépistage gratuit du cancer du sein pour des centaines de femmes. A cela s’ajoute l’accompagnement de plusieurs écoles publiques dans les zones à fort défi sécuritaire, à travers la rénovation de latrines, la dotation de tables-bancs et de matériels pédagogiques, sans oublier la campagne de reforestation de la ceinture verte.

Fleur BIRBA