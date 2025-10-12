Faso Mêbo: le Niger apprécie l’initiative du Burkina

Le ministre nigérien du Commerce et de l’Industrie, Abdoulaye Seydou, a visité, le vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou, le site de Faso Mêbo. A l’occasion, il a apporté sa contribution à travers un don.

Présent à Ouagadougou pour participer au Forum international «Investir au Burkina Faso », le ministre du Commerce et de l’Industrie du Niger, Abdoulaye Seydou, a tenu à soutenir l’Initiative présidentielle Faso Mêbo avec un don. Il s’est rendu sur le site, le vendredi 10 octobre 2025. Il a qualifié l’Initiative du Burkina d’œuvre patriotique et révolutionnaire, illustrant la nouvelle vision des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Pour lui, l’idée portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, incarne « la capacité du peuple burkinabè à construire son pays par ses propres moyens ». M. Abdoulaye Seydou a rappelé que cette démarche traduit une véritable révolution de mentalités. « Il n’est plus admissible d’attendre que d’autres viennent construire à notre place. Désormais, les partenaires extérieurs doivent s’aligner sur nos politiques et nos priorités », a-t-il relevé.

Il a exprimé la solidarité de son pays envers le Burkina et son soutien à la vision commune des dirigeants de l’AES, qui prône l’autonomie économique et la souveraineté populaire. Il pense que l’exemple de Faso Mêbo démontre que le développement du continent africain repose avant tout sur les efforts de ses propres fils. Le ministre a également rendu un hommage aux trois chefs d’Etat de l’AES qu’il considère comme des « bâtisseurs de conscience». « Le Président Traoré a réveillé l’esprit révolutionnaire du peuple burkinabè hérité de Sankara. Tiani a ravivé le patriotisme semé par Kountché, et Goïta a redonné courage au peuple malien inspiré de Modibo Keïta»,

a-t-il indiqué.

Appelant à la mobilisation des populations des trois pays, Abdoulaye Seydou a exhorté chaque citoyen à participer activement aux initiatives populaires de développement. « Le fait de dire un espace, un peuple, un destin ne doit pas rester un slogan. Il faut le traduire en actes », a-t-il insisté pour inviter les Nigériens, Maliens et Burkinabè à s’impliquer mutuellement dans les programmes de soutien patriotique. Pour lui, cette solidarité transfrontalière symbolise une Afrique nouvelle, maîtresse de son destin.

Adama Sedgo

Armella KIBTONGO

(Stagiaire)