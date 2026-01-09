Fédération des associations islamiques du Burkina: El hadj Moussa Koanda, nouveau président du présidium

Par
JK. Sidwaya
-
Le nouveau président du présidium de la FAIB, El hadj Moussa Koanda : « je m’engage à défendre l’intérêt général de la Oummah, conformément aux principes du noble Coran, des hadiths et selon les exigences des lois et règlements du Burkina Faso ».

La Fédération des associations islamiques du Burkina a organisé une cérémonie de passation de charges entre l’ancien et le nouveau président, jeudi 8 janvier 2026, à Ouagadougou.

A l’issue des travaux de la IVe session ordinaire de l’Assemblée consultative,
la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a renouvelé le bureau du présidium de la faitière. C’est El hadj Moussa Koanda qui a été porté à la présidence pour un mandat de 12 mois. La passation de charges a eu lieu, jeudi 8 janvier 2026, à Ouaga-
dougou. Le cheikh Aboubacar Doukouré a présidé le cérémonial de passation.

Le nouveau président du présidium de la FAIB, El hadj Moussa Koanda, a rendu hommage au regretté grand imam de Ouagadougou, El hadj Aboubacar Kassim Sana. Il a aussi rassuré toutes les associations islamiques, les fidèles musulmans et des autres confessions religieuses de son engagement. « Je m’engage durant mon mandat à défendre l’intérêt général de la Oummah et à conduire les affaires de manière objective, conformément aux principes du noble Coran, des hadiths et selon les exigences des lois et règlements du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

El hadj Moussa Koanda a confié que la solennité du moment ne doit pas faire perdre l’importance des défis qui se dressent devant la FAIB et des réformes à inscrire obligatoirement dans l’agenda. A l’entendre, sa priorité absolue sera l’organisation et la tenue du 3e congrès ordinaire de la fédération. « Nous devons en faire un grand rendez-vous historique pour miser sur l’avenir », a-t-il insisté.

Il a ajouté qu’avec courage et lucidité, il est temps de faire le bilan des 20 ans de la FAIB. Il a, en outre, exhorté le présidium et le secrétariat exécutif à engager la réflexion pour aboutir à la relecture de la charte et du règlement intérieur de la faîtière. L’ancien président du présidium de la FAIB, imam Aboubacar Yugo, a confié être satisfait des acquis de son mandat. « Les faits majeurs de notre mandat sont la promotion de la cohésion entre les musulmans et les autres confessions, la formation des imams sur la manière de faire les prêches à travers l’éradication des discours haineux et la mise en place des directives », a-t-il cité.

Gbetcheni Constantin
Bertrand KAMBIRE
(Collaborateur)

 

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.