Fiière Karitél: les membres des organes d’administration en conclave

La Table filière karité (TFK) tient, les 15 et 16 octobre 2025, à Ouagadougou, trois assemblées générales en vue de renouveler les bureaux des organes d’administration et de contrôle des maillons production, transformation et commercialisation et ceux de l’interprofession karité.

Les membres des organes d’administration des maillons de production, de transformation, de commercialisation et ceux de l’interprofession de la Table filière karité (TFK) font le bilan de leur gestion ces cinq dernières années. Ces assemblées générales se

tiennent, les 15 et 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Selon le président de la Table filière karité (TFK), Théophane Antoine Bougouma, il s’agit, au cours de ces instances, d’analyser les facteurs d’échec et de réussite et de formuler des orientations pour les futurs

responsables. « Nous sommes en fin de mandat.

C’est l’occasion pour nous de renouveler les différents bureaux des organes d’administration après cinq années passées à la tête des maillons et de l’interprofession », a-t-il confié. Pour la représentante du directeur général de l’économie verte et changement climatique, Gertrude Coulibaly, ces assemblées générales se tiennent à un moment où la vision du gouvernement est de transformer structurellement les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques à travers l’exportation des produits transformés (semi-finis ou finis).

Le but étant de créer de la valeur ajoutée pour les acteurs de la filière. « Je vous invite donc à améliorer significativement la contribution de la filière karité à l’économie nationale qui est de 0,06 % au PIB », a-t-elle souligné. La Présidente directrice générale (PDG) du groupe Velegda, hadja Mamounata Velegda, quant à elle, a expliqué qu’à travers ces assemblées, il s’agit pour tous les acteurs de se réunir pour trouver des solutions aux problèmes du secteur. « Notre ambition est la transformation du beurre de karité en produit fini. Depuis 2001, je m’évertue à améliorer cette transformation », a-t-elle insisté.

Fleur BIRBA

Mohamed Ly

(Stagiaire)