FILO 2025: les mérites de neuf acteurs récompensés

La Foire internationale du livre de Ouagadougou s’est ouverte, le 25 novembre 2025. En marge de la cérémonie d’ouverture, des acteurs de la chaine du livre ont été distingués.

A chaque édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), le mérite des acteurs de la chaine du livre est reconnu et distingué par les autorités burkinabè. Au total neuf d’entre eux ont été décorés lors de la cérémonie d’ouverture de la 18e édition de la Foire, le 25 novembre 2025. Thierry Millogo, des Editions MERCURY, a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre du mérite des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe « Littérature orale et écrite ». Le président de la SAGES, Koba Boubacar Dao et l’écrivaine invitée d’honneur à la FILO 2025, Dr Halizata Sana dit Hadiza Sanoussi, ont été distingués au rang d’Officier de l’Ordre du mérite des Arts, des

Lettres et de la Communication, avec agrafe « littérature orale et écrite ».

Et les six autres récipiendaires ont été faits chevalier de l’Ordre du mérite des Arts des Lettres et de la Communication avec agrafe, « Littérature orale et écrite ». Il s’agit notamment du Pr Vincent Ouattara, Noellie Hien, Bruno Wende-songdé Kaboré, du président de l’association littérature sans frontières, Issiaka Ouédraogo, de l’écrivain, poète et conteur, Ousseni Nikiema, ainsi que l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Jun Nagashima.

« C’est un sentiment de joie et de reconnaissance aux plus hautes

autorités du Burkina Faso qui m’anime, car l’élévation à ce niveau est un symbole d’un travail qui contribue fortement à faire avancer notre pays et aussi une invite pour nous à continuer à le servir de la plus belle des manières », s’est exprimé le

Commandeur de l’Ordre du mérite, Thierry Millogo.

Pour l’auteur autodidacte, Ousseni Ouédraogo, qui a reçu sa première décoration depuis ses 35 ans de carrière littéraire, cette distinction renferme plusieurs symboles dont la reconnaissance d’un travail bien fait. « Cette distinction que je dédie à ma famille, mes amis et collaborateurs est le fruit de mon engagement artistique et littéraire sur les plans national et international et une invite à toujours œuvrer dans la rigueur et le sérieux », a déclaré le conteur.

Kadi RABO