En dépit des textes en vigueur, règlementant la circulation des véhicules poids lourd aux heures de pointe, il se trouve toujours des conducteurs qui continuent de rouler à des heures indues sans être inquiétés. C’est pourquoi, dans le cadre de la sensibilisation et pour le respect de la législation, une opération de contrôle a été organisée en vue de la préservation de la sécurité des citoyens et de la fluidité de la circulation à l’intérieur du périmètre communal. Et, au cours de l’opération, 60 véhicules ont été mis en fourrière. Compte tenu de l’importance de cette action, les opérations de contrôle devront être poursuivies si on veut réduire les désagréments que ces poids lourds causent aux populations.

Soumaïla BONKOUNGOU