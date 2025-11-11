Vol d’un nourrisson à Fada : la tante, le père et les autres complices présumés à la barre aujourd’hui

Il y a deux semaines, Kantigui s’est fait l’écho de la disparition d’un nourrisson de deux mois qui a été par la suite retrouvé. Aux dernières nouvelles, Kantigui a appris que le procès dudit vol s’ouvre, ce mercredi 12 novembre 2025, au Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N’Gourma. La tante présumée auteure du vol ainsi que ses complices présumés seront devant les juges pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Mais l’affaire, déjà troublante à bien des égards, prend une tournure encore plus inattendue. Selon des informations parvenues à Kantigui, le père biologique du nourrisson aurait été cité à compa-raitre. Une révélation (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

(+226) 25 31 22 89