Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur: le ministre Karamoko Jean Marie Traoré échange en webinaire avec les délégués

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a échangé en webinaire avec les délégués du Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur (HBE), le mardi 27 mai 2025, sur des questions de souveraineté et de contribution de la diaspora au développement socioéconomique du Burkina Faso.

Le Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur (HBE) est une mutation du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger (CSBE) et ce depuis 2024. L’organisation, la structuration et le fonctionnement opérationnel de ce nouvel outil de la diaspora burkinabè préoccupe le gouvernement. Le mardi 27 mai 2025, à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Bur-kinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie

Traoré, par visioconférence, a échangé avec les délégués du HBE afin de mieux cerner leurs besoins, préoccupations et attentes pour un meilleur rayonnement du pays au-delà de ses frontières.

Le ministre Traoré a félicité et encouragé les délégués élus en leur indiquant que le choix porté sur eux est avant tout le fruit de leur engagement individuel pour la cause du Burkina. En guise de conseils, le ministre a invité les nouveaux délégués à continuer à travailler sans relâche dans l’intérêt supérieur et pour le bien de la communauté et de la Nation.

« Aussi, le mandat qui vous a été confié doit être guidé par l’esprit d’unité, de solidarité et de justice. Le pays fait face à des défis sécuritaires, économique et

politiques.

Dans un tel contexte où la survie de la Nation est en jeu, la contribution de tous est attendue. Dans vos missions, vous êtes invités à placer l’intérêt collectif

au-dessus de toutes considérations personnelles et partisanes », a prévenu M. le ministre. Karamoko Jean Marie Traoré a également indiqué que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, attache une importance à la diaspora burkinabè, considérée non seulement comme une richesse humaine mais aussi comme un acteur stratégique pour la mise en œuvre des grandes réformes engagées au plan national.

Ce faisant, le patron du département des Affaires étrangères a invité les délégués du HBE à s’impliquer activement à l’édification d’un Burkina Faso de paix, de cohésion et de prospérité. Il a invité ses interlocuteurs à développer des initiatives visant à promouvoir le développement économique social et culturel. « Que ce soit les transferts de compétences, la mobilisation des ressources, l’investissement, la participation aux débats nationaux, chaque contribution compte et participe à la construction d’un Burkina Faso plus fort, plus juste et prospère », a fait savoir le ministre Traoré.

Selon lui, le HBE doit être un espace de concertation, de propositions, d’actions concrètes pour accompa-gner le gouvernement. « Le gouvernement attend des délégués, un leadership éclairé capable de transcender les différences et de se rassembler autour d’un idéal commun », a-t-il insisté. Sur une prévision de 204 délégués à travers le monde, ce sont 173 qui ont été élus à ce jour. Le reste du processus électoral se fera dans les mois à venir. Le ministre a également invité les candidats non élus à rejoindre le mouvement d’ensemble pour construire à l’unisson le Burkina Faso.

Wanlé Gérard COULIBALY