Il poursuit son neveu pour abus de confiance

K.L a comparu, ce mardi 22 juillet 2025, devant le Tribunal de grande instance de Dédougou pour répondre des faits d’abus de confiance. Sa victime n’est personne d’autre que son oncle, un grand opérateur économique de la ville. Le préjudice subi s’élève à 43,3 millions F CFA. Les faits ont débuté en 2023. K.L, jeune entrepreneur a bénéficié d’un marché de construction d’un montant d’environ 18 millions F CFA. N’ayant pas les moyens pour honorer le marché, il se tourne vers son oncle qui accepte de (…)

Yacouba BELEM

Béré Jean Didier NAON (Stagiaire)