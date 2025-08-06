Mobilisation patriotique des sens civiques : des activités en hommage aux leaders panafricains au programme

A l’occasion des Journées de mobilisation panafricaine, la Mobilisation patriotique des sens civiques (MPSC) a tenu une conférence de presse, samedi 2 août 2025, à Bobo-Dioulasso, afin d’annoncer le déroulement des activités.

Dans le but d’unir les communautés africaines vivant à Bobo-Dioulasso et de susciter une mobilisation patriotique et panafricaine, la Mobilisation patriotique des sens civiques (MPSC) entend organiser les Journées de mobilisation panafricaine (JMP). C’est dans ce sens qu’elle a tenu un point de presse, le samedi 2 août 2025, pour annoncer le programme des activités.

Ces journées se tiendront sur le thème : « Révolution progressiste et populaire au Burkina Faso : acquis et défis à relever pour une mobilisation africaine », les 9 et 10 août 2025 à Bobo-Dioulasso. Selon le président de la MPSC, Oumar Sanou, trois activités majeures sont prévues au cours de ces 48 heures. Il s’agit d’une immersion à Faso Mêbo, d’un match gala inter-communautés africaines, et d’un forum d’échanges en hommage aux leaders panafricains.

Pour lui, ces journées seront l’occasion de dresser le bilan des avancées de la révolution burkinabè et d’identifier les leviers pour impulser une véritable dynamique continentale. Il a salué la constance du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, dont la posture et les choix, selon lui, résonnent bien au-delà des frontières nationales. « Le moment est venu d’agir, de s’unir et de bâtir », a-t-il lancé.

De son côté, Rasmané Kaboré, membre du comité d’organisation, a rappelé que la Mobilisation patriotique des sens civiques (MPSC) est une organisation qui ambitionne de dépasser le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). La MPSC est une association à envergure régionale, née le 16 octobre 2024, qui a pour objectif de former les jeunes aux valeurs de citoyenneté, pour une meilleure appropriation des politiques et programmes de développements économiques, sociaux et culturels.

Noufou NEBIE

Evodie TOE (Stagiaire)