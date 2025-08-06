Processus de la REDD+ : les opportunités de marché carbone présentées au patronat de Nando

Le secrétariat permanent de la REDD+ a organisé, lundi 4 août 2025 à Koudougou, un atelier de concertation et d’échanges sur la REDD+ et le marché carbone à l’intention des opérateurs économiques des régions de Bankui et de Nando.

Les concertations entamées par le secrétariat permanent de la REDD+ avec les hommes d’affaire dans les régions sont en marche. Des opérateurs économiques des régions de Nando et de Bankui étaient réunis à la faveur d’un atelier de concertation et d’échanges sur la REDD+ et le marché carbone. Le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo, représentant le gouverneur de Nando, a indiqué que la rencontre a été initiée en vue d’informer les opérateurs économiques, non seulement des mécanismes de marché carbone, de l’état de préparation du Burkina à l’accès à ce marché et aussi des opportunités y relatives.

Elle a ajouté que l’atelier sera aussi une occasion de recueillir leurs attentes et intentions d’engagements vis-à-vis du processus REDD+. « L’appropriation de la REDD+ et l’opérationnalisation du processus de marché carbone requièrent une large concertation avec les différents acteurs afin de permettre au pays de tirer profit des opportunités liées à la finance carbone », a fait savoir Mme Ouédraogo, d’où l’importance de la présente rencontre. Elle a invité les hommes d’affaires à prendre part activement aux échanges en espérant que ces moments de collaboration, puissent être l’ancrage d’un partenariat et d’un engagement véritable du patronat, dans le processus REDD+ pour un développement harmonieux et durable de notre cher pays.

Pour le président régional du patronat burkinabè de Nando, El hadj Inoussa Bagué, cette initiative du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement est à saluer. « La concertation d’aujourd’hui va permettre à nous, opérateurs économiques, d’avoir beaucoup d’informations sur la REDD+ et ses différents mécanismes de fonctionnement », s’est réjoui M. Bagué. « Nous sommes disposés à soutenir les programmes de développement de notre pays », a-t-il dit, et de telles rencontres permettent de comprendre avant de s’engager surtout connaitre les opportunités que présente la REDD+ au Burkina et les mécanismes de financement qui existent.

De l’avis du chef de Département de la prospective et du partenariat (DPP) au SP/REDD+, Jacques Bonkoungou, cette rencontre entre dans le cadre d’une large concertation entreprise par le ministère en charge de l’environnement à travers le SP/REDD+ pour informer le patronat burkinabè et l’ensemble des acteurs du secteur privé sur les opportunités qu’offre cette finance climat. Il s’agit de susciter l’engagement des hommes d’affaires dans le financement du climat, de leur présenter les opportunités liées au marché carbone et l’état préparation du Burkina.

« Ce sont des financements qui vont booster la lutte contre le changement climatique. Cette initiative contribue à valoriser tous les efforts qui sont faits en matière de réduction d’émissions des gaz à effets de serre », a souligné M. Bonkoungou. Les travaux se dérouleront en plénière à travers des communications abordant diverses thématiques sur la REDD+ et le marché carbone suivies d’échanges avec les participants.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com