Initiative présidentielle Faso Mêbo : le ministère de la Transition digitale booste Faso Mêbo du ciment et des technologies

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a remis officiellement du ciment, des équipements numériques et la plateforme Sereya pour la redevabilité à l’agence Faso Mêbo, mercredi 25 février 2026 à Ouagadougou.

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a répondu à l’appel à la mobilisation autour de l’agence Faso Mêbo. Le département a remis un don composé de 20 tonnes de ciment, 80 tonnes de granit, 10 ordinateurs portables,5 téléphones portables smartphone et une plateforme numérique dénommé Sereya, mercredi 25février 2026 à Ouagadougou Selon le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques Aminata Zerbo, ce don d’une valeur de plus de 17 millions FCFA incarne l’élan de solidarité nationale et la mobilisation collective autour de la construction et du renforcement Burkina.

« Nous avons souhaité aujourd’hui en venant à Faso Mêbo mettre notre expertise au service de la noble mission qu’ils sont en train de réaliser pour la construction de notre pays », a-t-elle déclaré.

La ministre chargée de la Transition digitale a indiqué que la plateforme « Sereya » aidera l’agence Faso Mêbo dans la gestion et le suivi rigoureux des dons reçus. Elle a précisé que le don est le fruit de l’engagement collectif de l’ensemble du personnel du département, notamment les équipes techniques de l’ANPTIC, qui ont mobilisé leur expertise et leurs ressources au service de la Nation.

Pour le chef de département logistique, représentant le DG de l’agence Faso Mêbo, Achille Nagalo, les équipements informatiques, outils numériques et la plateforme offerts par le ministère en charge des postes s’intègrent dans une stratégique structurante pour renforcer les capacités de l’agence et accélérer la modernisation des pratiques. « Nous avons pleinement conscience que chaque ressource mobilisée au nom de l’Etat engage notre crédibilité et notre devoir de résultat. Nous nous engageons donc à assurer une gestion rigoureuse, transparente et orientée vers l’impact mesurable », a-t-il fait savoir. Selon lui, la plateforme sereya représente un levier stratégique pour la consolidation de l’autonomie technique et opérationnelle de l’agence Faso Mêbo. « Investir dans le numérique aujourd’hui, c’est poser les pierres fondatrices d’un Faso Mêbo plus agile, plus connecté, et résolument tourné vers l’avenir », a-t-il conclu.

Oumarou RABO

Astride OUEDRAOGO

(Stagiaire)