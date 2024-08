Inondation du pont de Hèrèdougou : le trafic routier suspendu sur le tronçon jusqu’à nouvel ordre

Face à la montée des eaux sur le pont de Hèrèdougou à la sortie de Pa (axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso), sur la Route nationale 1 (RN1), dans la nuit du 20 au 21 août 2024, la circulation avait été momentanément arrêtée par les Forces de défense et de sécurité, dans la matinée du mercredi 21 août. Dans un communiqué, le gouverneur de la Boucle du Mouhoun a finalement décidé de la suspension du trafic « jusqu’à nouvel ordre ».

Après 2022 (août), la Route nationale 1 est encore submergée depuis la nuit du 20 au 21 août 2024, dans la zone du village de Hèrèdougou, situé entre Boromo et Pa, à la suite des pluies abondantes et continues récemment enregistrées dans le sous bassin du Grand Balé. « Tirant les conséquences de l’impraticabilité de la chaussée, le trafic est désormais strictement suspendu sur cette partie du tronçon et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est ainsi qu’en a décidé le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, dans un communiqué rendu public dans l’après-midi du mercredi 21 août 2024. Sur place, le niveau de l’eau augmente au fil des heures, selon un constat de l’Agence d’information du Burkina (AIB). « Le niveau de l’eau atteint le milieu de la chaussée. Des dizaines de véhicules et des passagers sont bloqués depuis la matinée », a constaté l’Agence. Les Forces de défense et de sécurité et les responsables des directions provinciales en charge de l’eau et des infrastructures étaient sur place pour les constats et des mesures à prendre.

Observer scrupuleusement les consignes de sécurité

Une note du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement précise que le sous-bassin versant hydrographique du cours d’eau du Grand Balé, affluent du Fleuve Mouhoun, a enregistré un cumul pluviométrique important ces deux derniers jours. « Cette série de pluies a occasionné une inondation de la route nationale 1 au niveau du pont de Hèrèdougou, dans la commune de Pâ ce jour 21 août 2024. Entre 6 heures et 12 heures, la hauteur de l’eau a augmenté de plus d’un mètre aux échelles de la station de Pâ. La hauteur maximale de l’eau au niveau de la chaussée est de 1,1 mètre ce jour 21 août 2024 à 13 heures. Le niveau des eaux est toujours à la hausse et dépasse 1,10 mètre sur la chaussée au cours de cette journée du 21 août 2024, à 13h00 », précise ladite note. Le ministère ainsi que le gouverneur de la Boucle du Mouhoun invitent donc l’ensemble des usagers de ce tronçon de la RN1, à faire montre de prudence, de patience, à observer « scrupuleusement » les consignes de sécurité et à rester informés des mesures prises par les autorités locales compétentes. « Les autorités locales et les services compétents prendront des mesures pour détourner les usagers de la RN1 vers des itinéraires alternatifs. Les autorités locales sont prêtes à intervenir rapidement pour assister les usagers en cas de détérioration rapide de la situation. Des équipes de secours sont également prêtes à installer dès à présent des ouvrages alternatifs et coordonner avec les services d’urgence pour une réponse rapide en cas de besoin », conclut le ministère.

La Rédaction

Source : AIB/MEEA