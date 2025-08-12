Journée internationale de la jeunesse: les jeunes s’engagent à promouvoir la Révolution progressiste populaire

La commémoration de la Journée internationale de la jeunesse s’est achevée, mardi 12 août 2025, à Ouagadougou. A l’issue des échanges, les jeunes ont pris des engagements pour participer à la bonne marche de la Nation.

Après deux jours de commémoration, la Journée internationale de la jeunesse (JIJ) organisée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi sur le thème : « Pacte du futur : le Burkina Faso que nous voulons, le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et souverain », s’est achevée sur une note de satisfecit. A cette cérémonie de clôture, le 12 août 2025 à Ouagadougou, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a appelé la jeunesse à l’unité, à l’engagement et au patriotisme.

Il a rappelé que les jeunes sont des acteurs essentiels du redressement national. A cet effet, il les a exhortés à s’impliquer dans le développement en incarnant la discipline, l’ordre et la responsabilité, conformément à la vision du Président du Faso, Ibrahim Traoré. Aux jeunes, il a également dit que la défense de la souveraineté nationale passe aussi par l’éducation, la formation, l’entrepreneuriat, l’innovation, le volontariat et la participation citoyenne. Satisfait des propositions issues des travaux, il a confié que la feuille de route sera transmise au président du Faso.

La représentante de la jeunesse, Silvie Thiombiano, a exprimé, au nom de ses pairs, leur gratitude aux autorités nationales pour leur engagement envers les jeunes, malgré les difficultés que connaît le pays. Selon elle, convaincus que les jeunes constituent un atout pour cette Révolution et pour la reconquête du territoire national, les participants ont pris plusieurs engagements. Sur le plan politique et citoyen, ils se sont engagés à promouvoir l’idéologie souverainiste de la Révolution progressiste populaire (RPP), par la veille citoyenne, la lutte contre l’impérialisme, le soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS), et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi qu’à mener des campagnes contre la désinformation et les discours de haine, y compris sur les réseaux sociaux.

Des jeunes engagés

Concernant l’intégration régionale, les jeunes ont promis de contribuer à la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel et à l’intégration africaine par des actions de sensibilisation à l’unité, la création de coopératives, des projets intercommunautaires, la lutte contre l’extrémisme violent, la promotion du brassage culturel et la valorisation de la production locale.

Sur le plan social et environnemental, ils ont annoncé des actions collectives pour assainir les milieux de vie, protéger l’environnement par le reboisement, participer à des campagnes de don de sang, créer des clubs de lecture et promouvoir des activités sportives de masse. Ils ont également prévu d’initier des projets agro-sylvo-pastoraux pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Silvie Thiombiano a affirmé que ces engagements seront suivis d’effets, avec un bilan prévu lors de l’édition 2026. Elle a enfin demandé au président du Faso, un accompagnement pour mettre en place une faîtière nationale des organisations de jeunesse afin d’en faire un instrument représentatif et efficace au service du développement national.

La coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Burkina Faso, Carol Flore Smereczniak, a insisté sur la nécessité de faire de la jeunesse un partenaire clé dans la construction d’un Burkina pacifique, solidaire et durable. Elle a rappelé que 78 % de la population a moins de 35 ans, faisant de cette jeunesse un moteur central de la transformation nationale. Elle a évoqué le Pacte pour l’avenir des Nations unies, adopté en 2024, qui propose 56 actions prioritaires autour de cinq grands axes. En collaboration avec le ministère de la Jeunesse, plus de 4 700 jeunes des 17 régions et 47 provinces ont été consultés dans un processus de co-création des solutions. La cérémonie a été marquée par la remise des titres de reconnaissances, une prestation artistique.

Emmanuel BICABA

Abibata KARA

(Stagiaire)