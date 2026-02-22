Journée internationale des guides de tourisme 2026: Honneur aux guides touristiques

A l’occasion de la Journée internationale des guides de tourisme, ce 21 février 2026, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rendu un hommage aux guides touristiques.

Chers guides de tourisme,

En ce 21 février consacré à la Journée internationale des guides de tourisme, je voudrais vous exprimer mon immense fierté et ma profonde gratitude pour le rôle crucial que vous jouez en avant-poste de nos sites touristiques. Vous êtes des acteurs essentiels de la chaîne de valeur touristique et les premiers ambassadeurs de la destination Burkina Faso.

La 37e édition de cette journée, célébrée sous le thème de la « Durabilité dans le tourisme », met en lumière une exigence majeure de notre temps : celle de bâtir un tourisme responsable, inclusif et respectueux de nos patrimoines naturels et culturels. A ce titre, votre rôle est déterminant dans la promotion de nos sites touristiques. Par votre professionnalisme, votre engagement et votre sens de l’éthique, vous contribuez à orienter les visiteurs vers des pratiques respectueuses de l’environnement et des communautés locales.

Chers guides touristiques,

Vous n’êtes pas seulement des accompagnateurs. Vous êtes des passeurs de mémoire, des interprètes de notre histoire, des médiateurs culturels et des artisans d’expériences authentiques. Par votre savoir et votre savoir-faire, vous valorisez nos sites, nos traditions et nos savoirs endogènes. Vous participez activement à la préservation et à la transmission de notre identité dans toute sa diversité, tout en renforçant l’attractivité et la compétitivité de notre destination.

En dépit du contexte sécuritaire de notre pays, vous faites montre d’une résilience exemplaire en contribuant à faire rayonner notre pays sur le plan touristique. Votre engagement aux côtés d’autres acteurs du tourisme et de la culture contribue à améliorer significativement la qualité de l’accueil de notre destination et par conséquent, le renforcement de son attractivité. Ensemble, continuons à faire du Burkina Faso une destination authentique, accueillante et compétitive.

Conscient du rôle clé que vous jouez dans le processus de développement touristique, le gouvernement demeure engagé à vos côtés pour la professionnalisation devotre métier à travers le renforcement des capacités et la promotion de normes de qualité. Je puis donc vous rassurer de ma disponibilité à vous écouter et à prendre les initiatives qui conviennent pour répondre à vos attentes en matière de renforcement de vos capacités.

Je vous exhorte à demeurer ces étoiles qui guident nos visiteurs vers des horizons de découverte et à faire briller l’image du Burkina Faso partout dans le monde

Vive le tourisme au Burkina Faso

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme