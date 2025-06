Journée mondiale du réfugié: le Burkina Faso, terre d’accueil solidaire

A l’occasion de la 25e édition de la Journée mondiale du réfugié, célébrée chaque 20 juin, le Burkina Faso a réaffirmé son engagement en faveur des personnes en quête de protection. C’est la ville de Bobo-Dioulasso qui a accueilli, cette année, les activités commémoratives placées sur le thème : « Solidarité avec les réfugiés : quelle stratégie pour une meilleure intégration au Burkina Faso ? »

Instituée par les Nations unies, la Journée mondiale du réfugié célébrée

chaque 20 juin de l’année vise à rendre hommage aux réfugiés à travers le

monde. Au Burkina Faso, la 25e édition a été célébrée à Bobo-Dioulasso à travers

plusieurs activités. Ce sont plus de 41 700 réfugiés, principalement en provenance

des pays voisins qui vivent sur le territoire national.

La cérémonie officielle a été présidée par la ministre déléguée à la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Bedgnasgnan Stella Eldine Kabré. Elle a salué les eforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour améliorer les conditions de vie des

réfugiés.

La ministre a insisté sur la nécessité de favoriser leur intégration

sociale et économique. « Il faut faire en sorte que les réfugiés puissent s’inscrire

dans les écoles et centres de formation, postuler à des emplois, avoir accès à un

logement et à des soins de santé », a-t-elle laissé entendre.

Elle a également rappelé que l’accueil des réfugiés témoigne de l’engagement humanitaire du Burkina Faso, malgré les défis sécuritaire et socio-économique. De son côté, le représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Maurice Azonnokpo, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités burkinabè et les communautés locales.

« La Journée mondiale du réfugié est aussi l’occasion de saluer la générosité des pays d’accueil qui gardent leurs frontières et leurs cœurs ouverts aux personnes en quête de protection », a-t-il déclaré. Il a souligné que les réfugiés ne sont pas de simples bénéficiaires d’aide, mais des acteurs résilients qui contribuent au

développement des communautés hôtes.

Le porte-parole des réfugiés vivant au Burkina Faso, François Bashingwa, a,

quant à lui, salué l’hospitalité du peuple burkinabè. « Nous remercions sincèrement le gouvernement et la population pour leur accueil exceptionnel.

Nous nous sentons soutenus. Même s’il y a des difficultés, elles ne sont pas insurmontables », a-t-il affirmé. Il a exhorté ses pairs à rester dignes, solidaires et utiles à la société. « Il

est important de respecter autrui, le voisinage et de participer activement au

développement de notre pays d’accueil », a-t-il insisté.

Sur le terrain, cette solidarité se traduit par des actions concrètes comme la facilitation à l’accès à l’état civil, à l’éducation, à la formation professionnelle, aux soins de santé, et à la

terre pour les activités agropastorales. Ces efforts, conjugués à l’appui des

partenaires techniques et financiers, permettent une meilleure intégration des

réfugiés dans la société burkinabè.

A l’occasion de cette 25e Journée, le gouvernement burkinabè a remis

plusieurs tonnes de vivres aux réfugiés installés sur son territoire.

Noufou NEBIE

Mariam Nadia ZOBON

(Stagiaire)