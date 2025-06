Lancement régional de la campagne « Ensemble pour elle » : renforcer l’autonomisation des filles adolescentes et des femmes en Afrique subsaharienne

À l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, célébrée ce 16 juin, les pays membres du projet d’Autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD+) lanceront la campagne régionale « Ensemble pour Elle », un appel régional à l’action qui unit les gouvernements, les communautés et les partenaires pour promouvoir les droits, la santé et l’autonomisation des filles adolescentes et des femmes.

Face aux défis persistants — comme le mariage précoce, la déscolarisation et les inégalités de genre — les pays du SWEDD+ s’engagent à travers cette campagne à amplifier leurs actions en faveur de normes sociales plus équitables. Au Niger, par exemple, 76 % des jeunes femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans. Au Tchad, 78 % des filles en âge de fréquenter le secondaire ne sont pas scolarisées, tandis qu’en Mauritanie, plus de la moitié des jeunes femmes ne sont ni scolarisées, ni en emploi, ni en formation.

Le projet SWEDD+, lutte contre le mariage et les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines (MGF) et l’accès limité à l’éducation et à la santé reproductive. Adoptant une approche intersectorielle, elle se concentre sur la santé, l’éducation et l’autonomisation économique et vise à faire évoluer les normes sociales et de genre néfastes.

Une stratégie régionale, des actions locales

Mis en œuvre sous le leadership des pays participants, avec le soutien financier et technique de la Banque Mondiale, et l’assistance technique du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA), la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), le projet SWEDD+ déploie une stratégie régionale de Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC).

Cette stratégie a pour objectif contribuer positivement à la résolution des défis majeurs auxquels les femmes et les filles adolescentes sont confrontées. La stratégie s’articule autour d’un ensemble de messages clés qui seront diffusés par le biais de multiples interventions du projet, y compris la nouvelle campagne « Ensemble pour Elle».

Un mouvement porté par les pays

« Ensemble pour Elle » sera lancée simultanément dans les pays membres du projet : en Gambie, au Sénégal, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et en Mauritanie.

La campagne, pilier de cette stratégie, mobilise les communautés, les jeunes, les leaders religieux et traditionnels, les influenceurs, les décideurs et les médias autour d’un objectif commun : bâtir un avenir plus sûr, plus juste et plus inclusif pour les filles adolescentes et les femmes de la région. La campagne fournit aux pays un référentiel commun de messages sur l’éducation des filles, la santé reproductive, l’autonomisation économique et l’inclusion financière, afin d’adapter et renforcer les stratégies nationales.

« Ensemble pour Elle » s’appuie sur des espaces sûrs de SWEDD+ où les filles peuvent s’exprimer, s’informer et développer leur pouvoir de décision, mais aussi sur les clubs de maris et futurs maris qui renforcent l’engagement des hommes dans la transformation sociale. Ces espaces visent à encourager un engagement communautaire fort en valorisant le rôle essentiel des hommes et leaders communautaires dans la transformation sociale et la réduction des inégalités de genre. En les impliquant activement, la campagne cherche à instaurer un changement durable au sein des familles et des communautés.

Dr Sennen Hounton, Directeur Régional de UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a souligné que SWEDD+ vise à autonomiser les filles adolescentes et les femmes, avec un objectif ambitieux d’atteindre directement 2 500 000 filles adolescentes.

Cette campagne médiatique suit la campagne de 2021: Stronger Together, lancée par le projet précédent, le projet d’Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD). Telle campagne, menée dans le cadre de la réponse au Covid 19 pour réduire les effets néfastes de la crise sanitaire sur le bien-être des femmes et filles, a touché plus de 1 500 000 personnes de la population cible.

Les résultats du SWEDD témoignent avec force de ce que peut accomplir un engagement résolu en faveur des filles, de leurs familles et de leurs communautés. Avec le soutien du SWEDD, entre 2015 et 2025 :

Plus de 1,16 million de filles ont pu poursuivre leur scolarité au secondaire grâce aux programmes liés à l’école, allant des services de transport à l’hébergement et à l’alimentation, en passant par les fournitures scolaires et les transferts d’argent.

Plus de 255 000 jeunes femmes ont été formées aux compétences de vie et aux métiers d’avenir.

Plus de 95 % des adolescentes et des femmes qui fréquentent nos espaces sûrs sont conscientes non seulement des conséquences néfastes du mariage et des grossesses précoces, mais aussi des avantages de l’espacement des naissances, contre 32 % auparavant.

La création de plus de 8 000 espaces sûrs dans toute la région et a soutenue des millions de femmes et filles, d’hommes et de garçons en favorisant l’égalité et l’accès aux soins de santé.

Plus de 1,5 million de filles et de femmes ont accédé à des services modernes de contraception, leur permettant de faire des choix éclairés sur leur santé et leur avenir.

Près de 20 000 leaders communautaires et religieux ont été mobilisés pour faire progresser des normes de genre positives.

Ensemble pour Elle : un engagement collectif

Parce que les défis sont immenses, la réponse se doit d’être collective et répandue. Gouvernements, communautés, partenaires techniques et financiers, société civile, jeunes, hommes et femmes: nous avons tous un rôle à jouer. La campagne « Ensemble pour Elle » incarne cette volonté partagée de bâtir un avenir où chaque fille et chaque femme pourra faire entendre sa voix, réaliser son potentiel et exercer pleinement ses droits. C’est ensemble, unis dans l’action, que nous transformerons les normes sociales de facon durable, et les opportunites pour nous jeunes.

A propos du projet SWEDD+

SWEDD+ est un projet innovant qui travaille avec plusieurs pays dans la région de l’Afrique centrale et de l’ouest pour autonomiser les femmes et les filles adolescentes, et améliorer leur accès à des services de santé reproductive, maternelle et infantile de qualité. SWEDD+ est une nouvelle génération, suivant le Projet d’Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD). SWEDD fu lancé en 2015, suivant un appel lancé par les Présidents des pays du Sahel, avec le soutien des partenaires, pour l’accélération de la transition démographique, le dividende démographique et la réduction des inégalités de genre dans la région. Le projet couvrait un total de 12 pays, incluant également le Niger, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Bénin.

Le projet SWEDD+ – Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique en Afrique Sub-saharienne Plus – représente une nouvelle phase renforcée et élargie du programme SWEDD. Aujourd’hui le projet SWEDD+ est mis en œuvre en Gambie, au Sénégal, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et en Mauritanie, pour un montant total de US$ 460 millions. Le projet SWEDD+ est financé par la Banque Mondiale, avec l’assistance technique du Fonds des Nations Unis pour la Population (UNFPA), la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).

