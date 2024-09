Les emplois verts : Un espoir pour la protection de l’environnement

Dans un contexte où la crise climatique devient une préoccupation croissante, le Burkina Faso se distingue par une dynamique émergente d’emplois verts, qui incarnent l’avenir d’une économie durable et respectueuse de l’environnement. Ces initiatives, portées par des jeunes entrepreneurs, des ONG et même des institutions publiques, montrent qu’il est possible de concilier développement économique et protection de notre écosystème fragile.

L’agriculture représente une part importante de l’économie burkinabè, et avec l’agroforesterie, elle se redessine en une activité respectueuse de l’environnement. Des projets tels que ceux portés par l’ONG Tiipaalga, spécialisée dans la promotion des systèmes agroforestiers, permettent de restaurer les sols dégradés tout en offrant des sources de revenus durables pour les communautés rurales. Les techniques employées, comme l’utilisation de cordons pierreux et la plantation d’arbres fertilitaires, renforcent non seulement la biodiversité, mais créent également des emplois dans des zones souvent marginalisées. Le secteur de la gestion des déchets connaît aussi une révolution verte. Des initiatives comme celles de FasoPro ou de la start-up Green Impact Burkina, mettent en place des systèmes de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques et organiques. Ces entreprises non seulement participent à la réduction de la pollution, mais génèrent également des emplois pour les jeunes urbains. Leurs actions contribuent à la création d’un modèle économique circulaire où les déchets deviennent une ressource, participant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le potentiel solaire du Burkina Faso est immense et de nombreuses entreprises commencent à l’exploiter pour offrir des alternatives aux énergies fossiles. Des sociétés comme Zoodo Solar ou Watly ont développé des solutions innovantes, telles que des systèmes de pompage solaire pour l’irrigation ou des unités de purification d’eau alimentées par le soleil. Ces innovations permettent non seulement de fournir de l’énergie propre, mais aussi de créer des emplois qualifiés dans l’installation, la maintenance et la gestion de ces technologies.

L’impact du projet « Grand-mères solaires »

L’on a encore en mémoire, le projet « Grand-mères solaires » qui a porté fruit à Samtenga et Basgana, deux villages de la région du Centre-Sud, dans le cadre du projet de promotion de l’utilisation des énergies renouvelables. En 2010, six femmes d’âge mûr du Burkina Faso, semi-lettrées et illettrées et membres d’organisations paysannes bénéficiaires du Programme de Micro Financement du Fonds pour l’Environnement mondial PMF/FEM, sont formées, durant un semestre, en énergie renouvelable en Inde. A Samtenga, comme à Basgana, les bénéficiaires ont loué l’initiative des grand-mères solaires et des kiosques solaires qui a permis d’améliorer les conditions de vie des communautés notamment celles des femmes dont l’image s’est « fortement améliorée ».

Selon le coordonnateur du PMF/FEM Noël Compaoré, le succès du projet grand-mères solaire a permis à 1000 concessions dans 10 villages d’être électrifiés a fait écho au-delà des frontières nationales. Un projet qui mérite d’être pérennisé à travers l’accompagnement des gouvernants. Enfin, l’écotourisme est un secteur en plein essor qui allie protection de la biodiversité et création d’emplois locaux. Des projets comme le Parc national d’Arly ou la Réserve de Nazinga sont des exemples de gestion durable des ressources naturelles, où les communautés locales jouent un rôle central dans la préservation de la faune et de la flore. Ces initiatives génèrent des revenus par le biais du tourisme tout en sensibilisant à l’importance de la conservation. Ces exemples montrent que le Burkina Faso, malgré les défis, possède un potentiel énorme pour développer des emplois verts, moteur d’une économie résiliente et durable. Il est crucial que ces initiatives soient soutenues par des politiques publiques ambitieuses et des financements adaptés pour en maximiser l’impact. Les emplois verts ne sont pas seulement une réponse aux défis environnementaux, ils sont aussi une opportunité pour créer une économie plus inclusive et durable pour les générations futures.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

pathnema@gmail.com