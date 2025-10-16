Lutte contre la fraude: 500 Kg de drogue saisis à Koloko

Ce lundi 13 octobre 2025, lors de l’identification des véhicules stationnés dans le parking du bureau, les agents ont remarqué qu’un camion, immatriculé à l’étranger et en transit, présentait une particularité intrigante : un double réservoir soudé, sur lequel étaient posés plusieurs bidons.

Alertés par cette anomalie, les agents ont procédé à une première vérification. Leur flair professionnel a aussitôt permis de découvrir des colis de chanvre indien dissimulés dans le dispositif. Informé de la situation, le chef de bureau a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour isoler le véhicule et ordonner une fouille approfondie. Les investigations ont alors révélé l’ampleur du stratagème : le double réservoir, les bidons et même les pneus de secours avaient été transformés en véritables caches pour le transport illicite.

Au terme de cette opération minutieuse, 593 plaquettes de chanvre indien et 194 plaquettes de marijuana pour poids total estimé à environ 500 kilogrammes, ont été extraites du véhicule. La valeur marchande de la saisie est évaluée à 78 700 000 F CFA. Fidèles à leur rigueur, les agents ont souhaité pousser les vérifications plus loin. Des indices laissant supposer d’autres cachettes ont conduit à la décision de démonter le plateau et le bas du conteneur, une opération rendue possible grâce à l’acheminement, dès le lendemain matin, d’une grue en provenance de Bobo-Dioulasso.

Le bilan reste donc provisoire, en attendant la fin complète des opérations pour un point exhaustif. Au-delà des chiffres, cette prouesse illustre la détermination sans faille des douaniers burkinabè, toujours en alerte face à la ruse et à l’ingéniosité des fraudeurs. Le directeur général des Douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué cette performance exemplaire et félicité chaleureusement les agents du bureau des douanes de Koloko pour leur professionnalisme et leur sens du devoir. A travers cette opération, la Douane burkinabè réaffirme son rôle central dans la sécurisation du territoire national, la protection des citoyens et la préservation de l’économie légale. Chaque saisie est un signal fort : la fraude recule, la loi avance, et la Douane demeure à la frontière de la sécurité et de la souveraineté du Burkina.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance

SCRP-DGD