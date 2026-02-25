Lutte contre la fraude: des produits fraudés de plus d’un milliards FCFA saisis par la douane

Le directeur général des douanes, Yves Kafando, a présenté à la presse, mardi 24 Février 2026, à Ouagadougou, des produits prohibés saisis par ses agents. D’une valeur de 1 062 761 300 FCFA, il s’agit d’huile de moteur, de boisson, de drogue (chanvre indien et comprimés) et de sucre.

19 tonnes de sucre, 6 449 cartons d’huile de moteur de marque (shell, total et yamalub), 313 amphétamines (tapentadol timi king 25O et pomme 250), 3744 cartons de biscuits, 24 kg de chanvre indien (la drogue), 5000 plaquettes d’œufs, 5295 bâtons d’explosifs, 1366 cartons de boissons alcoolisées et énergisantes, 140 sacs de cyanure, c’est le « butin » de la mission spéciale effectuée du 26 janvier au 24 février 2026 par les agents de la douane. Ces produits fraudés, d’une valeur de 1 062 761 300 FCFA, ont été présentés à la presse ce 24 février 2026 à Ouagadougou.

« Cette opération a permis de saisir d’importants produits prohibés et impropres à la consommation parce qu’il nous a été donné de constater des produits pharmaceutiques, notamment le tapentadol, camouflé dans des cartons de biscuits et des sacs de cyanure camouflés dans du clinker. Ces produits sont fortement dangereux pour la santé humaine lorsqu’ils sont commercialisés dans le circuit illicite », a expliqué le directeur général des douanes, Yves Kafando.

Selon lui, cette saisie est un record, car ce sont des marchandises prohibées de toutes catégories confondues. Il a donc félicité l’ensemble des agents qui ont permis la réalisation de cette opération.

« Je suis aussi très heureux de voir à quelle catastrophe notre pays a été soustrait par la saisie de ces marchandises, surtout les amphétamines. Je salue les efforts qui ont été faits pour mettre hors d’état de nuire ces personnes sans vergogne qui jettent en pature la santé publique juste pour le gain » a souligné le directeur général de l’Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l’environnement, de l’alimentation, du travail et des produits de santé, Pr Elie Kabré .

Du reste, Yves Kafando a informé l’ensemble des importateurs, que dorénavant les moyens de transport de marchandises de fraude seront saisis et confisqués au profit de l’Etat. « C’est une nouvelle mesure que nous allons appliquer, parce qu’en 2026, la lutte contre la fraude va prendre une vitesse supérieure », a-t-il indiqué.

A entendre le DG des douanes, cette saisie a été possible grâce à un réseau de renseignements mis en place. « A cet effet, j’invite la population à aider davantage les administrations pour que nous puissions mener notre mission de serviteur du peuple », a-t-il exhorté. Et le Pr Elie Kabré de lancer un appel à tous à une mobilisation autour de toutes les forces qui se battent jour et nuit pour notre sécurité et notre sécurité sanitaire.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com