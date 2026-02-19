Lutte contre le trafic de produits prohibés : La Police Nationale saisit plus de 360 cartons de boissons alcoolisées prohibées à Koudougou.

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de Nando, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, a démantelé un réseau de contrebandiers qui s’adonnaient à l’importation et à la commercialisation des boissons alcoolisées prohibées dans la région de Nando.

En effet, suite à des enquêtes et à la vigilance des éléments du SRPJ-Nando, un individu impliqué dans des faits d’importation et de commercialisation de boissons alcoolisées prohibées a été interpelé dans le village de Nadiolo. Les informations recueillies auprès de ce dernier ont permis de découvrir et de saisir dans le village de Kyon, dans une maisonnette faisant office de magasins, trois-cent soixante (360) cartons et huit (08) sacs contenant des boissons alcoolisées prohibées, conditionnées dans des petits sachets.

Le mode opératoire du groupe consistait à se rendre dans un pays voisin pour se ravitailler, à bord des tricycles, de leurs marchandises. Ces individus empruntaient les pistes rurales traversant les villages des provinces de la Sissili, du Boulkiemdé et du Sanguié afin d’échapper à la vigilance des agents des services chargés des contrôles à cet effet. Une fois à destination, les boissons étaient livrées dans plusieurs localités, notamment les villages environnants de Koudougou et de Réo.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité pour combattre l’insécurité sous toutes ses formes et pour préserver la santé de nos populations. Par ailleurs, elle les exhorte toujours à la vigilance et à continuer de dénoncer les cas suspects aux numéros verts habituels que sont : le 17, le 16 et le 1010.