Deme Sira : Des Burkinabé vivant en Côte d’Ivoire offrent 32,5 Tonnes de riz aux populations des Koulsé

Des ressortissants de la région des Koulsé vivant dans la commune de Bloléquin (Côte d’Ivoire) ont offert, le jeudi 19 février 2026 à Kaya, 32,5 tonnes de vivres composées essentiellement de riz d’une valeur de 12,5 millions de francs.

Le don est composé essentiellement des sacs de 25 kg de riz de 32,5 tonnes et d’une valeur de 12,5 millions de francs CFA. Le geste vient des ressortissants de la région des Koulsé vivant dans la commune de Bloléquin en Côte d’Ivoire. La cérémonie de remise de ces vivres a eu lieu, le jeudi 19 février 2026 à Kaya. Pour le chef-adjoint de la communauté de Sandbondtenga à Bloléquin (droite), Madi Sawadogo, ce geste vise à apporter leur soutien alimentaire aux déplacés internes en difficulté. A l’entendre, les contribuables de ce don sont les ressortissants de Boulsa, Pissila, Barsalogho, Kongoussi, etc. Le directeur régional en charge de la Solidarité nationale, Karim Diallo, a salué ce geste à juste valeur en ce sens qu’il vient à point nommé. « Ces vivres permettront d’accompagner les personnes vulnérables dans la région des Koulsé en cette période de jeûne et carême des fidèles chrétiens et musulmans », a-t-il indiqué. Le DR Diallo a invité les autres filles et fils de la région à emboiter le pas des compatriotes vivant en Côte d’Ivoire. Pour le président régional du patronat burkinabè des Koulsé, Rasmané Ouédraogo, a salué l’initiative de solidarité. « Le geste est intègre, car étant en Côte d’Ivoire, ils s’intéressent toujours à la patrie en volant au secours aux personnes en difficulté », s’est-il réjoui.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com