Formation en cinéma: 16 bénéficiaires reçoivent leurs attestations

JK. Sidwaya
Les bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie de sortie de promotion des bénéficiaires du programme de formation en jeu d’acteur et en réalisation cinématographique de l’association les « Elles du cinéma », mardi 17 février 2026, à Ouagadougou.

L’association les « Elles du cinéma », dans le cadre de sa contribution au développement du cinéma burkinabè a formé des bénéficiaires en jeu d’acteur et en réalisation cinématographique. Afin de reconnaitre leur mérite, l’association a organisé une sortie de promotion, au cours de laquelle ils ont reçu des attestations, mardi 17 février 2026, à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Ils sont au total 16 bénéficiaires à être formés dont 4 jeunes réalisatrices de cinéma et 12 en jeu d’acteur dont 3 hommes.

Durant 7 mois ils ont été outillés et sont désormais prompts à réaliser, produire et jouer dans le monde du cinéma. Les réali- satrices ont produit chacune un court métrage sur des faits socio-culturels, juridiques et administratifs. A travers des titres phares comme « Myriam et moi », « Le jugement de l’amour », « James mon amour » et
« Etre un homme » ces cinéastes ont démontré le savoir-faire acquis durant la formation. Aussi les bénéficiaires en actorat ont présenté une pièce théâtrale sur le terrorisme et ses dérives. L

es récipiendaires ont été félicités par la présidente de l’association les « Elles du cinéma », Apolline Traoré. Elle leur a prodigués des conseils pour la suite de leur carrière. Apolline Traoré a réaffirmé l’engagement de l’association aux côtés des autorités et des partenaires pour éclairer le cinéma burkinabè. « Nous saluons l’engagement des autorités nationales et remercions les partenaires techniques et financiers pour leur soutien multiforme », a-t-elle soutenu.

Le ministre chargé de la Culture a affirmé qu’en choisissant d’investir dans la formation aux métiers du cinéma, le Burkina fait le choix de l’indépendance des imaginaires. « Nous faisons le choix de transmettre nos valeurs, de préserver notre mémoire, d’éclairer notre présent et de dessiner notre avenir », a-t-il signifié. Gilbert Ouédraogo a aussi félicité les lauréats et leur a souhaité une carrière féconde et engagée.
« Vous êtes des porteurs de mémoire, des bâtisseurs d’images, des
artisans de conscience », a-t-il dit.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

