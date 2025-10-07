Montée des couleurs : « L’Administration publique doit être le cœur de la Révolution »

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et son collègue de la Transition digitale, des Communications électroniques et des Postes, Aminata Zerbo, ont assisté à la traditionnelle montée mensuelle des couleurs, ce lundi 6 octobre 2025.

A l’occasion, le ministre Pindgwendé a livré un message au personnel des ministères logés au sein de l’hôtel administratif du Kadiogo. En effet, dans son intervention, le ministre Porte-parole du gouvernement a rappelé le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne qui se déroulent du 2 au 16 octobre 2025. « En période de Révolution l’administration publique doit être le cœur de la Révolution », a-t-il cité.

Pour lui, les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne placées sur le thème majeur : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage » interpellent tous les agents de l’administration publique quant à leur devoir de servir la nation. Aussi, a t-il ajouté, la vision du chef de l’Etat et du gouvernement, c’est de travailler à réduire au

maximum les charges de fonctionnement pour que les ressources financières puissent être allouées à d’autres fins, plus précisément à mener des actions de développement.

Le ministre a par ailleurs rappellé les évènements majeurs du trimestre dans les différents départements à savoir le Tour du Faso, la semaine du numérique…Pour la réussite de tous ces événements, il a invité les agents à faire corps avec les différents responsables pour relever le défi de l’organisation. Enfin, le chef du département de la Communication a évoqué la commémoration de la date d’assassinat du camarade Président Thomas

Sankara le 15 octobre 87, une date mémorable pour le Burkina dont la commémoration connaitra cette année une série d’activités au Mémorial Thomas-

Sankara.

DCRP-MCCAT