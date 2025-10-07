UEMOA: Le Burkina préside désormais le Conseil des ministres

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo est le nouveau président du Conseil des ministres statutaire de l’UEMOA. Il a été désigné par ses pairs à l’issue de la 3e session ordinaire du Conseil, tenue, le 6 octobre 2025 au siège de la BCEAO à Dakar.

Le Burkina Faso va présider le Conseil des ministres de l’Union économique

et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La décision a été actée, le 6 octobre 2025, au siège de la BCEAO, à Dakar, au Sénégal, lors de la 3e session ordinaire dudit Conseil. C’est donc, le ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, désigné par ses pairs, qui va diriger cet organe de l’Union pour un mandat de deux ans, comme le stipulent les textes de l’Organisation, qui ont institué une présidence tournante entre les Etats membres de l’UEMOA, tous les deux ans.

En rappel, lors de la 2ᵉ session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l’Union, tenue, le 11 juillet 2025, à Lomé, au Togo, la désignation du ministre burkinabè à la tête de cette instance communautaire n’a pas eu lieu, faute de consensus. Cela avait amené les ministres des Etats-membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à claquer la porte de la session.

Le Conseil regroupe deux ministres (Economie/Finances et Affaires étrangères) par Etat membre. Il a pour mission d’assurer la mise en œuvre des orientations générales définies par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et d’arrêter le budget de l’Union. Ses délibérations sont préparées par le Comité des Experts, composé de représentants des huit Etats membres. Il se réunit au moins deux fois par an. La présidence du Conseil est tournante, tous les deux ans.

La Rédaction