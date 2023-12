Musique chrétienne : Le groupe de Louange pour Christ rend grâce à Dieu

Le groupe de louange pour christ a organisé le dimanche 10 décembre 2023 à Ouagadougou, l’acte 2 de son concert dénommé Célébrons Noël » La cérémonie est placée sous le parrainage du Directeur de WISDOM Prolifique Group et EMIDIAS, Théophile Kiemdé.

Le groupe Louange Pour Christ (LPC) a tenu le dimanche 10 décembre 2023 l’acte 2 de son concert dénommé « Célébrons Noël ». Plus d’une dizaine d’artistes chrétiens ont tour à tour rendu grâce au Seigneur pour ses « Hauts faits ». Plus de deux cent (200) chrétiens sont venus dans soirée du dimanche pour associer leur voix au Groupe LPC pour rendre grâce à Dieu pour sa Bonté et son amour. « Je suis animée par un sentiment de grande joie, car ce jour, le nom du Seigneur a été glorifié. Il y a eu une grande participation », a indiqué la présidente du groupe LPC, Esther Dahourou. Elle a invité le ‘’Corps de Christ’’ à se donner pour le service de Dieu en le louange et en l’adorant. Elle par ailleurs affirmé que le groupe a plusieurs projets. Il s’agit de l’organisation d’un concert, des sorties détentes, l’organisation d’une formation en techniques vocales et en musiques pour répondre à l’excellence que Dieu veut.

Quant au Parrain, Théophile Kiemdé, il affirmé qu’il se réjouit d’accompagner tout ce qui prône l’unité du ‘’Corps de Christ’’. Cette unité selon lui, se traduit par l’existence de ce groupe Louange pour Christ qui regroupe plusieurs dénominations. « C’est en s’unissant qu’on est fort. Mais si on part en rang dispersé, on est faible », a-t-il soutenu. C’est pourquoi il a exhorté les jeunes artistes à plus d’unité pour l’annonce de la ‘’Parole de Dieu’’.

«Le groupe Louange Pour Christ (LPC) est né en avril 2020 à l’initiative de trois (03) chantres que sont Uriel Wilfried, Mmes Mariam NITIEMA et Esther DAOUROU.

De trois (03) membres à sa création, le groupe compte de nos jours quatorze (14) membres, tous artistes confirmés venant de différentes églises évangéliques.

Depuis sa création en 2020 à nos jours, LPC a réalisé les activités suivantes dont des prestations dans les églises des AD de Gounghin, de la Zone Pilote, de Samandin, Philadelphie et église Apostolique Philadelphie. Le LPC a aussi fait des sorties de détentes entre ses membres, des concerts (« Célébrons Noël » le 19 décembre 2021). En termes de production d’œuvre, LPC compte à son actif, un « Single », « Bumb ka be Wennam sen ka toe ye » et un clip vidéo pour la promotion du «Single »en juin 2023.

Wamini Micheline OUEDRAOGO