Namibie : Le president Hage Geingob est décédé à l’âge de 82 ans

Atteint d’un cancer, le president namibien Hage Geingob est décédé ce dimanche à l’âge de 82 ans.

Opéré du cerveau en 2013 et de l’aorte en 2023, le president namibien Hage Geingob est décédé le dimanche 04 février 2024 à l’hôpital Lady Pohamba de la capitale Windhoek. Il avait 82 ans. Cette figure de l’indépendance et un fervent opposant au régime d’apartheid en Afrique du Sud y était soigné pour un cancer. Elu président depuis 2015, son deuxième et dernier mandat sera achevé, selon la constitution namibienne, par son vice-président, Nangolo Mbumba, qui a déjà prêté serment. Celui-ci dirigera, selon le gouvernement, le pays jusqu’au 21 mars 2025. Exilé au Botswana et aux États-Unis en tant que militant anti-apartheid, Hage Geingob était une figure majeure dans la stabilisation démocratique de la Namibie. Depuis l’indépendance de la Namibie en 1990, après plus d’un siècle de colonisation allemande, Il était le troisième président du pays.

Alassane KERE