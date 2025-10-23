Office national de sécurisation des sites miniers: 50 millions FCFA à Faso Mêbo

L’Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM) a remis un chèque d’une valeur de 50 millions FCFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 22 octobre 2025, à Ouagadougou.

à Ouagadougou. L’ONASSIM, selon ses responsables, a apporté sa contribution pour soutenir la vision révolutionnaire du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le directeur général de l’ONASSIM, Arnauld Ouédraogo, a indiqué que la structure marque ainsi son engagement pour le développement du Burkina Faso dans la volonté de participer activement à la construction d’un avenir commun, solidaire et prospère.

« Nous nous réunissons aujourd’hui pour officialiser la contribution de l’ONASSIM à Faso Mêbo », a-t-il confié. Le directeur général de l’ONASSIM a rappelé que l’Initiative présidentielle Faso Mêbo est une vision pour placer le citoyen au cœur

de l’action publique qui valorise l’engagement populaire de chaque Burkinabè. M. Ouédraogo a expliqué que l’ONASSIM réaffirme son attachement aux valeurs de patriotisme, de responsabilité et de justice sociale.

« Ce don, réparti entre les 17 régions du pays, témoigne de notre volonté de contribuer au développement sans distinction, sans exclusion », a affirmé Arnauld Ouédraogo. Pour lui, chaque région, chaque commune, chaque citoyen mérite d’être partie prenante de cette dynamique nationale. Il a aussi souligné que l’ONASSIM va continuer d’œuvrer à la sécurité, la solidarité et le progrès. « Ce geste n’est qu’un jalon posé sur le chemin de notre contribution à la transformation du pays », a déclaré M. Ouédraogo.

Le coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, Zoodnoma Ahmed Sakandé, a remercié l’ONASSIM pour ce geste, tout en l’invitant à contribuer en espèces sur « Faso Arzeka ». L’Office national de sécurisation des sites miniers a plusieurs attributions : assurer la protection des personnes, des biens et des infrastructures minières, élaborer, mettre en œuvre et évaluer les stratégies de sécurisation minière, contrôler les services de sécurité des opérateurs miniers et lutter contre la criminalité, la fraude aurifère, la fraude douanière et les trafics.

Boukary BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)